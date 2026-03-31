美佛州州長簽署法案 棕櫚灘國際機場更名川普機場

美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天簽署一項法案，允許棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為「唐納．J．川普總統國際機場」。

法新社報導，在更名前，有關單位必須先向美國聯邦航空總署（FAA）提交正式申請。

FAA在聲明中表示，更改機場名稱屬於「地方事務」，「但FAA需要完成一些行政作業，例如更新各種飛行圖表和導航資料庫等」，機場的標誌也必須更換。

「唐納．J．川普總統國際機場」（President DonaldJ. Trump International Airport）距離美國總統川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約3.2公里。

自2025年1月重返白宮以來，川普一直試圖在公共機構留下個人印記，例如將甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-KennedyCenter）。