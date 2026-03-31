快訊

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

LINE TODAY啟用高鐵「自由座等候時間預估」！1鍵速查人潮資訊

聽新聞
0:00 / 0:00

美佛州州長簽署法案 棕櫚灘國際機場更名川普機場

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天簽署一項法案，允許棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）更名為「唐納．J．川普總統國際機場」。

法新社報導，在更名前，有關單位必須先向美國聯邦航空總署（FAA）提交正式申請。

FAA在聲明中表示，更改機場名稱屬於「地方事務」，「但FAA需要完成一些行政作業，例如更新各種飛行圖表和導航資料庫等」，機場的標誌也必須更換。

「唐納．J．川普總統國際機場」（President DonaldJ. Trump International Airport）距離美國總統川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約3.2公里。

自2025年1月重返白宮以來，川普一直試圖在公共機構留下個人印記，例如將甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-KennedyCenter）。

川普

延伸閱讀

TSA薪水入帳 霍曼：ICE暫不撤出 直到機場恢復正常

美允俄油輪駛向古巴 川普重申哈瓦那政權將垮台

川普：白宮全新宴會廳下方將建大型綜合設施

川普擬採軍事行動奪取伊朗鈾 專家：恐延長中東戰事

相關新聞

底特律猶太會堂攻擊案 FBI：受真主黨啟發

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，本月稍早發生在密西根州底特律的猶太會堂攻擊案，係一起受到黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezb...

美第二夫人不談丈夫未來 牛仔褲加T恤上超市

美國第二夫人烏沙．范斯在今天播出的媒體專訪表示，丈夫的政治前途不是兩人生活談話的優先項目，她也不會以任何專業意識介入副總...

紐約漫畫藝術節 台灣視覺語彙折射社會議題

漫畫家葉馨文、葉羽桐出席紐約漫畫及卡通博物館藝術節，兩人推出「魔鏡」、「證據」與「AI遇到鬼」等系列，以台灣視覺影像語彙...

逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

大都會運輸署(MTA)近日表示，目前在多個地鐵站試行的三款現代化收費閘門已顯著降低逃票率，隨著試點計畫取得初步成效，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

最高法院即將審理攸關出生公民權的重大案件，美國公民自由聯盟(ACLU)法律主任王德棻(Cecillia Wang)將代表原告出庭辯護；王德棻是第二代台灣移民，將代表所有挑戰川普總統行政命令的兒童及其父母原告，在聯邦最高法院挑戰川普政府限制出生公民權的行政命令，並為一項延續百餘年的憲政原則辯護。

阿提米絲2號最快4月1日升空 4太空人將進行10天繞月任務

「阿提米絲2號」(Artemis II)計畫最快可能於4月1日升空，四名太空人將成為50多年來首批飛向月球的人類，且將探索比以往更深遠的太空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。