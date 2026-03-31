底特律猶太會堂攻擊案 FBI：受真主黨啟發

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，本月稍早發生在密西根州底特律的猶太會堂攻擊案，係一起受到黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）啟發的恐怖行動。

法新社報導，FBI底特律外勤辦公室主管探員倫揚（Jennifer Runyan）在記者會上表示：「根據目前蒐集到的證據，我們評估這起攻擊為受到真主黨啟發的恐怖行動，刻意鎖定猶太社群，以及密西根州最大的猶太會堂。」

FBI先前已確認攻擊者為41歲的蓋沙里（AymanMohamad Ghazali），他出生黎巴嫩，媒體指出他多名親人最近死於以色列空襲。

蓋沙里12日駕駛一輛皮卡車衝破底特律近郊西布倫菲爾德（West Bloomfield Township）以色列聖殿猶太會堂（Temple Israel Synagogue）大門，車上載有煙火與汽油，整車衝入建築物後起火燃燒。

這起事件除蓋沙里舉槍自戕外無人喪生，不過有1名保全受傷，另有數名執法人員因吸入過多濃煙接受治療。

密西根東區檢察官戈貢（Jerome Gorgon）表示，蓋沙里是在「真主黨指示與控制下行動」。

戈貢補充說：「恐怖主義的宣傳目的是促使所謂『孤狼』為組織採取行動；因此無論是真主黨現任領導人卡西姆（Naim Qassem）親自電令此人攻擊以色列聖殿，或他僅是響應真主黨號召去殺害猶太人，在法律上都沒有差別。」

根據「紐約時報」報導，蓋沙里的兄弟與兄弟的2名子女，還有另1名兄弟，本月5日在黎巴嫩死於以色列空襲。

倫揚表示，攻擊發生前數日，蓋沙里曾研究底特律地區的猶太文化、宗教與教育中心，同時購買犯案所需器材。

倫揚也指出，蓋沙里在家人喪生前，就已在觀看支持真主黨的訊息，同時他在攻擊前約10分鐘曾傳影片給姊妹，聲稱他打算「盡可能殺死越多人越好」。

倫揚補充說，蓋沙里在攻擊前未曾受到聯邦調查，也未被列入美國恐怖分子觀察名單，目前此案也無跡象顯示有共犯參與。