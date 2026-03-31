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底特律猶太會堂攻擊案 FBI：受真主黨啟發

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國底特律的以色列聖殿猶太會堂遭到一輛載有大量爆裂物的皮卡車衝撞。圖為事後周遭的安全部隊車輛。（法新社）
美國底特律的以色列聖殿猶太會堂遭到一輛載有大量爆裂物的皮卡車衝撞。圖為事後周遭的安全部隊車輛。（法新社）

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，本月稍早發生在密西根州底特律的猶太會堂攻擊案，係一起受到黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）啟發的恐怖行動。

法新社報導，FBI底特律外勤辦公室主管探員倫揚（Jennifer Runyan）在記者會上表示：「根據目前蒐集到的證據，我們評估這起攻擊為受到真主黨啟發的恐怖行動，刻意鎖定猶太社群，以及密西根州最大的猶太會堂。」

FBI先前已確認攻擊者為41歲的蓋沙里（AymanMohamad Ghazali），他出生黎巴嫩，媒體指出他多名親人最近死於以色列空襲。

蓋沙里12日駕駛一輛皮卡車衝破底特律近郊西布倫菲爾德（West Bloomfield Township）以色列聖殿猶太會堂（Temple Israel Synagogue）大門，車上載有煙火與汽油，整車衝入建築物後起火燃燒。

這起事件除蓋沙里舉槍自戕外無人喪生，不過有1名保全受傷，另有數名執法人員因吸入過多濃煙接受治療。

密西根東區檢察官戈貢（Jerome Gorgon）表示，蓋沙里是在「真主黨指示與控制下行動」。

戈貢補充說：「恐怖主義的宣傳目的是促使所謂『孤狼』為組織採取行動；因此無論是真主黨現任領導人卡西姆（Naim Qassem）親自電令此人攻擊以色列聖殿，或他僅是響應真主黨號召去殺害猶太人，在法律上都沒有差別。」

根據「紐約時報」報導，蓋沙里的兄弟與兄弟的2名子女，還有另1名兄弟，本月5日在黎巴嫩死於以色列空襲。

倫揚表示，攻擊發生前數日，蓋沙里曾研究底特律地區的猶太文化、宗教與教育中心，同時購買犯案所需器材。

倫揚也指出，蓋沙里在家人喪生前，就已在觀看支持真主黨的訊息，同時他在攻擊前約10分鐘曾傳影片給姊妹，聲稱他打算「盡可能殺死越多人越好」。

倫揚補充說，蓋沙里在攻擊前未曾受到聯邦調查，也未被列入美國恐怖分子觀察名單，目前此案也無跡象顯示有共犯參與。

黎巴嫩 恐怖主義 FBI

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