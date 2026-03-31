美第二夫人不談丈夫未來 牛仔褲加T恤上超市

美國第二夫人烏沙．范斯在今天播出的媒體專訪表示，丈夫的政治前途不是兩人生活談話的優先項目，她也不會以任何專業意識介入副總統的事務。她說，穿著牛仔褲加T恤去雜貨店可能有人會注意到，但生活大部分一如往常。

40歲的烏沙．范斯（Usha Vance）出生於加州印度移民家庭，畢業於耶魯大學法學院，是美國首位印度裔第二夫人。她曾任首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）等法官的助理，曾在民主黨初選中投票。2014年與范斯（JD Vance）結婚後轉為獨立選民，票投給當時競選聯邦參議員、如今為美國副總統的丈夫。

共和黨陣營普遍認為范斯是總統川普（DonaldTrump）卸任後，2028年選戰的接班人選。

烏沙在美國國家廣播公司（NBC）節目專訪說，丈夫未來的政治前途不是兩人生活談話中的優先話題。他目前專注於期中選舉與眼前發生所有的事，這些都非常重要。如果2027年再問同樣問題，屆時才會有更多瞭解。

范斯曾在NBC專訪表示，「每天醒來時不去想（選總統）對未來有什麼意義，這是遠離有關2028話題的主要原因之一，絕不希望為了關注未來而犧牲（副總統）工作。」

烏沙對政治立場變化指出，「從沒有人要求我參與任何（政治）意向檢驗，也對此感到非常自在。2014年和今天都在做自己，在那個世界裡也非常自在。」

烏沙進一步解釋，「不覺得需要假裝成其他人，（2014年）就不覺得需要假裝。我的想法非常適合一方或另一方，有時觀點也特立獨行，所有人都清楚我最關心范斯的成功。」

外界關切美國正副總統的另一半是否會影響甚至介入政治。烏沙指出，「我不是他的幕僚，不會用任何專業意識介入他的事務，也不預期兩人會意見一致，我們心態開放進行對話。我從愛他和希望他成功的角度提供有意義的看法，即使兩人意見不同也極有成效。」

美國第二家庭目前有3個年幼孩子，烏沙預計今年7月誕下第4名子女，是1870年代後，首位在丈夫擔任副總統期間生育的第二夫人。

烏沙近期錄製的Podcast節目30日上架，主題為兒童與教育。談到家庭生活「我們有自己的社區商店，也有好市多（Costco）會員，以第二家庭身分前往採購是一種冒險。」

「民眾未必認得出我是誰，如果穿著牛仔褲加T恤，捲起頭髮走進雜貨店或圖書館，也許有人會注意一下，但大部分時間我可一如往常。」