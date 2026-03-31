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紐約漫畫藝術節 台灣視覺語彙折射社會議題

中央社／ 盛頓30日專電
台灣漫畫家葉羽桐(圖左)和葉馨文(圖右)攜帶自己的作品參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節。他們的作品分別聚焦於AI和女性主義，在紐約亦得到了觀眾和讀者的廣泛共鳴。聯合報系資料照／記者許君達攝影
台灣漫畫家葉羽桐(圖左)和葉馨文(圖右)攜帶自己的作品參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節。他們的作品分別聚焦於AI和女性主義，在紐約亦得到了觀眾和讀者的廣泛共鳴。聯合報系資料照／記者許君達攝影

漫畫家葉馨文、葉羽桐出席紐約漫畫及卡通博物館藝術節，兩人推出「魔鏡」、「證據」與「AI遇到鬼」等系列，以台灣視覺影像語彙與紐約漫畫迷對話並參加公開活動。

美國東岸獨立漫畫活動「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」（MoCCA Arts Festival）28日至29日登場，吸引近萬觀眾到場。台灣持續以Taiwan Comics為名參與活動，漫畫家葉馨文（Yashin）與葉羽桐以鮮明具實驗性筆彙，在眾多國際創作者中展現特有能量。

葉馨文的作品突破書籍既定想像，「魔鏡」將書設計為手機造型，探討女性在社群媒體下的容貌焦慮；「證據」採風琴頁裝幀，呈現性犯罪案件對受害者的指責與社會凝視。

她表示，觀眾對作品在「書的形式」上的創新表現驚艷，對觸及的議題產生共鳴。葉馨文受邀參與投影朗讀活動，以近脫口秀方式詮釋作品，為創作帶來嶄新呈現。

葉羽桐融合水墨與日式漫畫，將武俠題材構築獨特世界觀。活動中展出作品「AI遇到鬼」，描繪能見鬼的AI仿生貓，在凶宅遇見房貸未繳清便離世的87歲女鬼，透過幽默荒誕互動，折射社會焦慮。

「AI遇到鬼」網路連載後，首度推出英文實體書。新穎題材與精緻畫風吸引觀眾駐足。葉羽桐分享，以「現代焦慮」具普世性的主題核心，將文化轉為符號，作品跨越語言地域，與不同國家讀者產生共鳴。

葉羽桐參加活動「當代恐怖」主題論壇，與美國漫畫家對談。

台灣自2017年起以Taiwan Comics為主軸參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節，推介風格多元具創意的漫畫作者，透過實體活動與美國漫畫迷交流，提高國際曝光度。

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