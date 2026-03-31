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川普5月中旬訪問北京 白宮：內閣官員擬出發前訪中

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，白宮30日表示，預期川普政府內閣官員會在川普出發前訪問中國。

川普原訂3月底訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普因為美國對伊朗的軍事行動決定推遲行程；白宮日前宣布，川普預計改於5月14日至15日出訪北京。

白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她預期內閣官員會在川普出發前訪問中國，指這是總統國際出訪的慣例，不過目前尚未擬定行程，李維特會與財政部溝通之後對外說明。

在此之前，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾於3月中旬與中國國務院副總理何立峰在巴黎會面，除了作為美中最新一輪的經貿會談，外界也普遍認為雙方會面是為了給美中領袖峰會鋪路，確定討論議題。

軍事行動 財政部 美國

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