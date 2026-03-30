貝森特：美國將重新控制荷莫茲海峽 恢復自由通航

路透30日報導，美國財政部長貝森特當天接受福斯新聞訪問時說，通過荷莫茲海峽的船隻已增加，全球石油市場的供應充足。他還說，美國將在未來一段時間逐步「重新控制荷莫茲海峽」，屆時將恢復航行自由，方法可能是透過美國或多國聯合護航。

另據華爾街日報報導，對美國總統川普30日在真實社群發文說，美國正與「更明理」的伊朗新政權認真磋商以結束對伊朗的軍事行動，國務卿魯比歐當天受訪時，拒絕透露美國對話對象究竟是誰。

魯比歐在美國廣播公司「早安美國」節目上說，他不會揭露與美國談判的伊朗人士身分，以免這些對象與伊朗內部其他陣營產生矛盾。魯比歐稱，伊朗內部確實存在若干嫌隙，但若有伊朗人鑒於當前狀況，願意為了國家改變行事的方向，將會是好事。

魯比歐也說，川普政府正制訂幾項計畫，以應對伊朗新領袖缺乏「合理願景」的局面；現在有伊朗人正用不同於以往德黑蘭政權的方式與美國溝通，美方偏好以外交談判解決問題，但外交作為可能失敗，美方必須做好準備。