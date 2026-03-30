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美最高法院將審出生公民權 原告律師台灣背景成辯護助力

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國最高法院本週將審理在美出生即有公民權的憲法訴訟，代表原告的美國民權聯盟全國法律總監王德棻就是這項原則受惠者，父母來自台灣。她說將以自身經歷捍衛這項憲法權利。

美國總統川普（Donald Trump）去年1月20日上任當天簽署取消在美國出生者即有公民權的行政命令，新生兒父母中一人為公民或持有綠卡者才能申請。其後這道命令遭多州法院裁定違反1868年的美國憲法第14修正案，2個聯邦巡迴上訴法院對此發出禁制令。

美國最高法院去年6月裁定下級法院不得要求於全美執行禁制令，川普政府視為有利其命令，於是就違憲判決提出上訴。美國最高法院4月1日將首度聽取這起憲法訴訟案。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）代表因為川普行政命令而將被剝奪美國公民身分的孩子和其父母提出集體訴訟。1日將出庭辯論的王德棻（Cecillia Wang）父母便是台灣留學生，當年生下她時並無美國公民身分。

現年55歲的王德棻生於美國俄勒岡州（Oregon），雙親當年是持學生簽證合法來到美國就讀研究所，3年後生下她，她因此具有美國公民身分；但她的父母之後才取得美國永久居留權，其後再歸化為美國公民。

王德棻受訪時說：「我會成為1位民權及民事移民律師，有一大部分是受我家庭的移民經歷影響。這起案件和（我辯護過的）其他案件，都是關於捍衛所有人的憲法權利，包括非公民在內。」

美國民權聯盟代表的當事人包括1名台灣籍女子，這位在訴訟中化名蘇珊（Susan）的原告已在美國猶他州居住13年，去年4月在美國生下女兒。

由於川普的行政命令追溯至去年2月19日之後在美國出生者，使得蘇珊女兒的美國公民資格可能被撤銷，因為直到去年6月提起訴訟時，蘇珊僅持有學生簽證合法居留美國。不過據美國民權聯盟說法，此後蘇珊已取得美國永久居留權。

王德棻表示，她曾與蘇珊透過電子郵件聯絡，並表示自己現已過世的雙親也來自台灣。

王德棻指出，川普的主張「與所有人對美國公民身分的理解相矛盾。我們的團隊是在捍衛美國的1項傳統」。

王德棻曾說，她欣賞加州在歡迎移民方面的歷史，認為這協助創造多元且充滿活力的文化。

她也表示，多虧非裔美國人推動的民權運動，促使美國國會在1960年代放寬嚴格的移民法規，讓她的家庭能夠有在美國實現自我的途徑。

上訴法院 美國最高法院 川普

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