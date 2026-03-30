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美伊緊張對峙 勞伯施奈德籲美國恢復徵兵制

中央社／ 洛杉磯30日綜合外電報導
在美國與伊朗交戰之際，美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德（Rob Schneider）近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制，並稱每位年滿18歲公民都須服兩年兵役。法新社
在美國與伊朗交戰之際，美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德（Rob Schneider）近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制，並稱每位年滿18歲公民都須服兩年兵役。法新社

在美國與伊朗交戰之際，美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德（Rob Schneider）近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制，並稱每位年滿18歲公民都須服兩年兵役

美國「新聞週刊」（Newsweek）等媒體報導，勞伯施奈德在X上引用美國前總統甘迺迪（John F.Kennedy）的名言「不要問你的國家能為你做什麼？而要問你能為國家做什麼」，呼籲美國恢復徵兵制。

他寫道：「我們必須再次承諾，維護一個在上帝庇佑之下、不可分割的國度。因此，我們必須恢復對我國青年的徵兵制。」

勞伯施奈德提及：「每一位年滿18歲美國人都須服兩年兵役。他們也可以選擇將部分役期以志願形式，在國內或海外服役。」

他也寫道：「身為美國公民，讓我們享有無可比擬的自由與機會，令全世界羨慕。然而，我們所珍惜的這些自由並非沒有代價。」

勞伯施奈德以「哈拉猛男秀」（Deuce Bigalow: MaleGigolo）、「小姐好辣」（The Hot Chick）等喜劇電影走紅。

根據「哈芬登郵報」（HuffPost），勞伯施奈德是川普及其「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的鐵桿支持者。

兵役 美國公民 好萊塢

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