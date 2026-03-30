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黃金德曾孫憂出生公民權被推翻：川普提虛假論述違背美國夢

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
經過一個多世紀，黃金德的曾孫諾曼·黃又看到與1898年相似的排外氛圍，諾曼·黃身後就是他曾祖父黃金德的畫像。(路透)
經過一個多世紀，黃金德的曾孫諾曼·黃又看到與1898年相似的排外氛圍，諾曼·黃身後就是他曾祖父黃金德的畫像。(路透)

川普總統近期挑戰「出生公民權」制度，再度引發憲法爭議，而這場法律攻防也讓一樁128年前的歷史案件再次成為眾人目光焦點。1898年，美國最高法院在「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)中裁定，凡在美國出生者原則上自動取得公民身分，該判例被視為確立「憲法」第14修正案的核心精神。

這項歷史判決當事人黃金德(Wong Kim Ark)的曾孫諾曼·黃(Norman Wong)接受「路透」專訪時，對於出生公民權認定原則可能遭推翻一事深感憂慮。

現年76歲、住在舊金山的諾曼·黃說：「黃金德知道自己是美國人，他要求國家承認他的公民身分，也願意為此挺身而出。」強調「曾祖父並未制定規則，而是確認規則」。

川普政府去年1月重返白宮後即簽署行政命令，主張新生兒父母如果都不是美國公民或合法永久居民，則不應自動取得公民權；這項政策被解讀為挑戰現行出生公民權制度，最高法院將審理其合法性。

諾曼·黃指出，「這項128年前已確立的原則，如今再次被拿出來爭辯」，批評川普政府提出「虛假論述與理由」，試圖達成違背美國夢的目標。

美國憲法第14修正案公民權條款規定，「凡在美國境內出生或歸化，且受其管轄之人，皆為美國及其所居住州的公民」；此修正案於1868年在美國內戰結束廢除奴隸制度後通過，旨在推翻否認非裔公民資格的「史考特訴山福特案」(Dred Scott v. Sandford)判決。

維吉尼亞大學法學教授亞曼達‧佛羅斯特(Amanda Frost)指出，「所有憲法解釋方法均顯示，此條款適用於幾乎所有在美國出生的人，只有極少數例外，如外交官子女。」

川普政府主張，美國長期以來錯誤地賦予非法或臨時居留人士子女的公民權，並認為該制度助長非法移民及「生育旅遊」；批評者認為，政府此舉帶有種族歧視動機且明顯違憲。

如果最高法院最終的判決支持政府立場，可能影響每年約25萬名在美出生嬰兒的法律地位，數百萬家庭也可能需要提出證明子女國籍的文件。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師沃弗西(Cody Wofsy)警告，「政府對憲法的詮釋，將讓數百萬名終身以美國公民身分生活的人籠罩陰影。」

經過一個多世紀，黃金德的曾孫諾曼·黃又看到與1898年相似的排外氛圍。圖為諾曼·黃走過舊金山華埠。(路透)
經過一個多世紀，黃金德的曾孫諾曼·黃又看到與1898年相似的排外氛圍。圖為諾曼·黃走過舊金山華埠。(路透)

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