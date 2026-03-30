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「出生公民權是一種詐欺」共和黨議員批生育旅遊

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
最高法院即將聽審出生公民權，這個議題再次引發各界關注。(路透)
最高法院即將聽審出生公民權，這個議題再次引發各界關注。(路透)

聯邦參院聽證會上，共和黨議員辯稱，賦予幾乎所有在美國出生的嬰兒自動公民權的法律原則，不僅僅是憲法或移民問題，也是一種詐欺。

國家公共電台(NPR)報導，共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)在本月初參院司法委員會憲法小組委員會聽證會說，「公民權是國家及人民的傳承嗎？還是空洞的法律定義，缺乏防範詐欺、濫用和不法行為的保護措施？」

施密特指出，外國孕婦來美國分娩，讓子女獲得公民身分，備受爭議。多年來，聯邦當局發現許多機構提供生育旅遊服務，收費高達數萬元，賺取豐厚利潤。

近來最高法院一起可能終結「出生公民權」(birthright citizenship)案件暴露問題。最高法院口頭辯論川普總統的行政命令是否合憲，也就是在美國出生、父母非法或臨時居留的兒童將不再被視為美國公民。

川普試圖推翻憲法第14修正案賦予所有在美國出生的人公民權，但外國外交官的子女和外國占領軍的子女除外。

無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)表示，「你不會用大砲打蚊子。沒必要為了解決偶爾發生的詐欺事件而重新審視150年前的憲法修正案。」

懷孕期間訪美並不違法，但故意謊報旅行目的可能構成簽證詐欺。多年來，一些小型機構都會指導「生育旅遊」客戶如何謊報停留時間或向移民當局隱瞞懷孕情況。

川普在第一任期曾指示國務院，如果領事官員認為孕婦參加生育旅遊，就應拒絕發放旅遊簽證。

國務院並未追蹤透過生育旅遊出生的嬰兒數量。疾病防治中心(CDC)估計2024年約有9500名嬰兒的出生地登記地址在美國境外。

支持限制移民的「移民研究中心」(CIS)估計，2023年約有7萬名臨時訪客來美分娩。

CDC和CIS的數據均表明每年350萬新生兒中，生育旅遊所占不到2%。

前移民法官亞瑟(Andrew Arthur)認為，作為美國公民的父母，在移民救濟可能是重要的酌情考慮因素。

美國領土北馬里亞納群島(CNMI)曾是生育旅遊中心，2018年有581名遊客至當地生產，大多來自中國。到2025年已降至47人。

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