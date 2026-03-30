關稅案後…川普與最高法院關係 恐因出生公民權訴訟再惡化

最高法院即將在下周審理關於出生公民權的訴訟，此案攸關川普總統打擊非法移政策的實施，也預示川普總統與最高法院間的關係恐進一步惡化。

最高法院之前判決川普總統動用國際緊急經濟權力法(IEEPA)來對全球課徵關稅為違法行為，已導致雙方關係惡化，川普總統自判決後就一直指責反對他的大法官不愛國，並質疑他們的忠誠度。如今最高法院又將進行出生公民權的訴訟，而且預料川普總統的勝算不大，預示雙方之間的關係恐將進一步惡化，而川普總統想要最高法院做其施政橡皮圖章的希望，可能就此幻滅。

本案將於4月1日開庭審理，川普打擊非法移民政策的主要內容之一是終止非法移民和臨時訪客子女的美國出生公民權，而最高法院則是要討論他此一政策的可行性與適法性。事實上，川普在下級法院已屢遭敗訴，而且最高法院有幾位保守派的大法官已經暗示，他們對川普政策持懷疑態度。

此案的核心在於美國憲法第14修正案的公民權條款。該條款於1868年獲得通過，其內容為：「凡在美國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美國公民。」長期以來，人們普遍認為該條款賦予公民自動的出生公民權，僅有少數例外。外國外交官或入侵軍隊的子女從未享有公民權。美洲原住民最初也被排除在外，但國會後來透過聯邦法律將出生公民權擴展至他們。

川普則是試圖徹底改革此一傳統的公民身分框架。他在第二任期的第一天，就透過行政命令宣布，如果父母不是美國公民或合法永久居民，政府將不承認在美國出生的兒童的美國公民身份。這項政策適用於該命令生效後出生的兒童。然而，這項政策從未生效。至少已有六個下級法院裁定該命令無效。

由雷根總統(Ronald Reagan)任命的西雅圖聯邦法官庫根諾(John Coughenour)表示，「我記不起還有哪個案子提出的問題像這個案子一樣如此清晰。他說：「這是一項公然違憲的命令。」

川普則是認為，在現代社會，出生公民權的傳統解讀是鼓勵移民「僅僅為了讓子女獲得公民身分」而來到美國。