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范斯謹慎vs.魯比歐鷹派 伊戰升溫「川普接班人」之爭

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統(中)正在權衡，究竟是副總統范斯(左)還是國務卿魯比歐(右)來接棒。(美聯社)
川普總統(中)正在權衡，究竟是副總統范斯(左)還是國務卿魯比歐(右)來接棒。(美聯社)

美以聯手對伊朗發動戰爭之後，川普總統的支持率不升反降，而副總統范斯迄今為止對於這場戰爭所保持的謹慎態度，以及國務卿魯比歐配合川普的鷹派立場，顯現極大反差。誰是2028年川普接班人的競爭也提前浮出檯面。

據路透報導，魯比歐日前在白宮會議上全力捍衛川普對伊朗的軍事行動，並強調：「不會放任這種危險繼續存在。」至於長期以來堅決反對美國捲入海外戰爭的范斯，儘管仍表態支持川普對伊朗戰爭的處理方式，並認同川普主張伊朗不應擁有核武的觀點，但川普也不諱言兩人在伊朗問題存有「理念分歧」。

與白宮關係密切的共和黨人透露：「每個人都在觀察川普對待魯比歐的肢體語言，但對待范斯卻沒有同樣反應。」不過隨即遭到白宮發言人張振熙(Steven Cheung)駁斥：「媒體對副總統范斯和國務卿魯比歐的各種瘋狂揣測，皆無法動搖本屆政府為美國人民而戰的使命。」

儘管白宮刻意淡化總統和副總統之間的分歧，不過知情人士透露，如果白宮特使威科夫(Steve Witkoff)和川普大女婿庫許納(Jared Kushner)在談判過程取得足夠進展，范斯仍有望扮演更直接角色。

一位匿名白宮官員透露，只要幕僚忠誠，川普就能容忍意識形態分歧，並強調范斯的謹慎立場有助於川普了解了部分選民立場，不過共和黨策士邦讓(Ron Bonjean)指出：「川普會記仇，他可能會公開指責范斯不忠，如果川普仍受到MAGA支持者歡迎，如果范斯得不到總統支持，可能對他有不利影響。」

魯比歐曾經表示，只要范斯參選，他就不會參選，還有消息人士宣稱，魯比歐很樂意成為范斯的競選搭檔，同時川普也有意讓范斯和魯比歐搭檔競選，白宮資深官員強調「川普不想指定任何人」。

根據路透與益普索(Ipsos)3月進行的聯合民調顯示，79%共和黨人對范斯持有好感、19%持負面看法；約71%對魯比歐持好感、15%持負面看法；相較之下，79%共和黨人對川普抱持好感、20%持負面看法。

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