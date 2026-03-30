川普：白宮全新宴會廳下方將建大型綜合設施

美國總統川普今天表示，美軍計劃在他於白宮新建的豪華宴會廳下方興建一個大型設施。

法新社報導，川普在總統專機「空軍一號」（AirForce One）上對記者說：「軍方正在宴會廳下方建造一個龐大的綜合設施，目前正在施工，一切都很順利，進度超前。」

他補充說：「這是相關計畫的一環，宴會廳基本上成了下方設施的遮棚。」但他並未針對這項前所未見的安排做出進一步說明。

川普指出，這項計畫之所以於最近被披露，是「因為一場愚蠢的訴訟」。

去年10月，前房地產開發商川普為建造一座可舉辦活動與大型國宴的全新宴會廳，拆除白宮標誌性的東廂（East Wing）。

川普經常詳細談及這項建設工程，但到目前為止，相關工程尚未經過華府歷史建築與城市規畫的繁瑣審查程序。

川普最近在一場記者會上表示：「我們使用的縞瑪瑙和石材都非常驚人。」

這個豪華宴會廳的工程規模持續擴大，私人資助的預算也從2億美元翻倍至4億美元，成了過去一世紀來白宮最雄心勃勃的建設之一。

此外，川普也將甘迺迪表演藝術中心（John F.Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），並計劃在華盛頓建造一座靈感源自巴黎凱旋門（Arc deTriomphe）的宏偉拱門。