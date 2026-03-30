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國際太空站預計2030退役 NASA面臨新挑戰

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

隨著美國將太空探索重心轉向登月與深空(Deep Space)，位於近地軌道的國際太空站(ISS)退役時程正逐漸逼近。專家警告，若無法在2030年前順利建成太空站2.0，恐怕影響國家航空暨太空總署(NASA)的科學研究、國家安全與全球太空領導地位。

有線電視新聞網(CNN)報導，ISS位於距離地球表面約2000公里的近地軌道(low Earth orbit)，2000年開始運作以來，持續有太空人駐留，迄今已有近300名太空人進駐過，堪稱人類史上最長時間運作的軌道實驗室，但該太空站的設備已老化，最快將於2030年退役。

NASA規畫由商業公司打造的新一代太空站接手，繼續提供美國與國際合作夥伴太空人進行研究的基地，但相關單位目前面臨愈來愈大的時間壓力。

專家指出，若美國在國際太空站退役後，無法持續駐留在近地軌道，將形成太空能力的嚴重空窗期，可能嚴重影響國安。

參與商業太空站開發的「航海家科技」(Voyager Technologies)執行長泰勒(Dylan Taylor)表示，「這體現了我們的價值觀，我稱之為軟實力」，並指出中國已擁有新的太空站，因此美國太空人必須持續待在軌道上。

中國2022年完成天宮(Tiangong)太空站後，一次可容納三名太空人長期駐留並進行研究。

專家認為，國際太空站退役後，只剩天宮在近地軌道運作，未來全球太空技術發展可能逐漸向中國的系統靠攏，削弱美國在太空競賽中的主導地位。

國會參院最近提出法案，要求將國際太空站的經費延長至2032年，理由是替代方案仍未成熟。法案指出，NASA一再延遲釋出商業太空站提案徵集書，使企業在融資、設計與投資決策上面臨高度不確定性。

多家民間企業加速投資，試圖搶在國際太空站退役前完成新型太空站。

休士頓的公理太空公司(Axiom Space)2月宣布完成3億5000萬元募資，競爭對手Vast Space本月初籌得5億元。

Vast執行長豪特(Max Haot)說：「我們不等NASA，先行打造一個最小的可用產品Haven-1單模組太空站，預計明年發射升空。」

公理太空則計畫在2028年發射新模組，先與國際太空站對接，再脫離成為獨立太空站。

NASA預計在2031年前發包總額高達15億元的合約，屆時NASA將決定與哪間公司合作。

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