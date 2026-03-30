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NASA：未來7年將斥資200億在月球表面建造基地

世界日報／ 編譯周芳苑／綜合報導
NASA新任署長艾薩克曼2月27日在華府記者會討論「阿提米絲2號」計畫。(路透)
NASA新任署長艾薩克曼2月27日在華府記者會討論「阿提米絲2號」計畫。(路透)

太空總署(NASA)署長艾薩克曼(Jared Isaacman)24日宣布，將取消在月球軌道上部署太空站的計畫，轉而利用太空站的組件，未來七年斥資200億元在月球表面建造基地。

艾薩克曼由川普總統(Donald Trump)任命、去年12月宣誓就職，24日在太空總署華盛頓總部舉行的一日活動開幕式上宣布這一個重大消息。他在活動中概述他對旗鑑月球計畫「阿提米絲」(Artemis)所進行的一系列調整。

艾薩克曼對與會代表說，太空總署將暫停「門戶」(Gateway)太空站現有建設，轉而專注支持月球表面持續運行的基礎設施，這麼做應該不會讓任何人感到意外。

艾薩克曼所宣布的改革計畫還包括向月球發射更多機器人登陸器、以及針對在月球表面使用核能奠定基礎。

月球門戶太空站(Lunar Gateway station)大部分已由諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)、Vantor公司(前身為Maxar公司)承建，最初設計是一座設在月球軌道上的太空站。如今要將該太空站改造為月球表面基地並非易事。

艾薩克曼表示，調整計畫確實會在硬體和進度方面面臨挑戰，但可藉此重新利用既有設備、並爭取國際合作夥伴的承諾，進而支持地面基地建設和其他計畫目標。

「月球門戶」太空站的設計初衷是作為科研平台和中轉站，太空人可在該太空站登上登月艙，然後降落到月球表面。但現在計畫改為在月球南極附近建造一個月球基地，配備居住艙、加壓探測車以及核能發電系統。

艾薩克曼近幾周對美國旗艦登月計畫「阿提米絲」進行調整，連帶改變數十億元的合約。他目前的想法是每年發射兩次登月任務，以在月球表面建立半永久性的太空人駐留基地，進行探索、科學研究，並發展未來前往火星所需的技術。

修訂的阿提米絲計畫，將從目前由政府擁有並運營、負責將接下來數次「阿提米絲」任務太空人送往月球的太空發射系統(Space Launch System) 火箭，轉向採用具競爭性的商業火箭，例如由SpaceX、Blue Origin等公司正在開發的火箭。

中國設定2030年登月的目標、已取得進展，導致全美各公司更加迫切努力。

根據路透報導，將月球門戶太空站改造為月球表面基地是一項艱鉅任務，將使得日本、加拿大和歐洲太空總署在「阿提米絲」計畫中的未來角色變得不確定。這三國太空總署是美國太空總署的關鍵合作夥伴，曾同意為軌道太空站提供組件。

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