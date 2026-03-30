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逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

世界日報／ 記者馬璿／紐約報導
去年起MTA在數個站點試行全新閘門，隨數據證明逃票率下降，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。(記者馬璿／攝影)
去年起MTA在數個站點試行全新閘門，隨數據證明逃票率下降，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。(記者馬璿／攝影)

大都會運輸署(MTA)近日表示，目前在多個地鐵站試行的三款現代化收費閘門已顯著降低逃票率，隨著試點計畫取得初步成效，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。

MTA建設與發展部副幕僚長李凱西(Kathy Lee)於日前董事會會議上指出，這些新閘門旨在防堵逃票、改善行動不便乘客通行體驗，並加快進出站效率。她表示，在已收集數據的七個車站中，逃票情況均出現明顯下降，其中一個被標示為「車站1」的站點，逃票率由15.1%降至4.6%，降幅達70%。

她指出，過去逃票率約10%至15%的車站，在安裝新閘門後已減半以上，即使原本逃票率僅2%至4%的站點，也觀察到下降趨勢。

目前試行的三款閘門分別由Cubic、Conduent及STraffic三家公司提供，設計皆採用高約6呎的玻璃門板，搭配感測器與人工智慧系統。乘客在OMNY讀卡機付款後，閘門會自動開啟並於數秒後關閉，同時系統可辨識乘客是否逃票，或是否為輪椅使用者、攜帶孩童或大型物品者。

MTA表示，新閘門亦取消現行系統中的緊急出口門設計。官員指出，未付費從緊急出口進出的情況，占整體逃票行為的52%；另有約32%為跨越或鑽越傳統旋轉閘門。新設計透過減少下方空隙及提高門體高度，試圖阻斷上述漏洞。

不過，試點期間亦有影片顯示，部分乘客仍能設法規避閘門，甚至發生物品或肢體被門夾住的情況。對此，李凱西坦言無法完全杜絕逃票，但新系統可有效減少機會型逃票行為。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，當局將根據逃票率、無障礙表現、乘客體驗及維護成本等多項指標，評估三種閘門設計，並篩選符合標準的廠商進入後續招標程序，最終可能由一至多家業者供應設備。

目前新閘門已在全市20個地鐵站的部分入口試行，包括Atlantic Av–Barclays Center、Roosevelt Av–Jackson Heights及布朗士的E 180th St.等站。MTA指出，下一階段將把新閘門擴展至20個車站的所有出入口，部分站點可能沿用現有試點。

根據現行五年資本計畫，當局已編列11億元預算，預計最終在全市472個地鐵站中的150個站點安裝新型閘門。官員並指出，未來將依據客流量、逃票程度、無障礙需求及是否為主要交通樞紐等因素，決定優先安裝順序。

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