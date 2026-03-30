「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

最高法院即將審理攸關出生公民權的重大案件，美國公民自由聯盟(ACLU)法律主任王德棻(Cecillia Wang)將代表原告出庭辯護；王德棻是第二代台灣移民，將代表所有挑戰川普總統行政命令的兒童及其父母原告，在聯邦最高法院挑戰川普政府限制出生公民權的行政命令，並為一項延續百餘年的憲政原則辯護。

為百餘年憲政辯護 強調ACLU正在捍衛傳統

華盛頓郵報報導，王德棻的雙親於1960年代移民法改革後，從台灣合法赴美攻讀研究所；三年後，她在俄勒岡州出生，依法自動取得公民身分。

現年55歲的王德棻表示，家庭背景深刻影響她的職涯選擇，「川普提出的主張打破既有慣例，與所有人對美國公民身分的理解相悖」，強調ACLU團隊「正在捍衛一項美國傳統」。

美國憲法第14修正案公民權條款規定，「凡在美國境內出生或歸化，且受其管轄之人，皆為美國及其所居住州的公民」。

川普政府主張，條款中的「受其管轄之人」，代表在美出生不足以取得公民身分，而公民身分僅可授予「主要效忠」於美國者的子女，包括公民與永久居民；此處所指的效忠僅適用「合法定居」，即政府律師所指「在國內合法、永久居留並有意長期定居」，應排除非法或臨時居留移民的子女，使其無法自動取得公民身分。

司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)提交給最高法院的文件中指出，該修正案原意在保障獲解放奴隸及其後代，而非適用於所有在美出生者。

反對方認為，川普政府此舉違背長久以來的法律解釋與判例，尤其是1898年最高法院在「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)案中裁定，無論父母國籍，只要在美出生即享有公民權。

最高法院將聽審出生公民權官司，圖為示威者在最高法院前舉牌要求捍衛出生公民權。(美聯社)

最高法院若裁定川普的命令生效，估計影響每年約25萬名新生兒。

律師王德棻在ACLU服務逾20年，領導200多人的法律團隊，長期處理移民與民權案件，包括挑戰種族歧視執法與非法拘留。

ACLU法律主任王德棻：壓力大但充滿信心

面對此次關鍵訴訟，王德棻坦言壓力龐大但充滿信心。她說：「每個人都很緊張，因為一旦案件進入最高法院，影響將很深遠，此案更是如此，但我對我們論點的正確性充滿信心。」

此次訴訟由ACLU聯合多個團體提出，包括全國有色人種促進協會(NAACP)與亞裔法律團體等。

ACLU移民權益計畫副主任沃弗西(Cody Wofsy)指出，川普政府的論點其實是要求忽視既有判例，「歸根究底，政府要忽略黃金德案」。

支持川普政策人士的見解不同，保守派法律學者伊士曼(John Eastman)認為，傳統上對於出生公民權的解讀太過寬鬆，指黃金德案的適用範圍有限。