民航機闖入川普海湖俱樂部空域 戰機護送離開

美國北美防空司令部（NORAD）表示，一架民航飛機今天下午闖入總統川普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）附近，隨後被「安全護送離開此區」。

路透社報導，北美防空司令部聲明表示，一架民航飛機今天下午1時15分闖入海湖俱樂部附近空域，違反了臨時飛行限制。通常只有川普在當地的時候才實施限飛。

北美防空司令部表示，「在攔截過程中，軍機射出照明彈，目的是為吸引民航飛機的注意，或為與民航駕駛溝通；照明彈可被民眾看到，對地面人員並無危險。」

自川普去年重返白宮以來，北美防空司令部已通報多起類似事件，都已順利解決，並未有通報說具有威脅。