反川普「無王日」 美900萬人上街

反對美國總統川普政策及作為的「無王日」（No Kings，不要國王）大規模示威，廿八日在全美五十州、首都華府及全球多地第三次登場。

主辦單位聲稱，全美登記活動逾三二○○場，估九百多萬人參加，是美國史上規模最大非暴力行動日。前兩次分別於去年六月和十月舉行，各估五百萬人及七百萬人參加。

從較傾向共和黨的「紅州」到較傾向民主黨的「藍州」、從大城市到小鄉鎮，從法國巴黎、義大利羅馬到英國倫敦等地，都有成百上千甚至上萬名示威者走上街頭遊行，以唱歌、跳舞和揮舞標語等方式，抗議川普第二任至今推行的政策、節節攀高的生活成本及美伊戰爭。

無王日示威的活動重鎮非美國明尼蘇達州莫屬。一月美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員在該州接連槍殺兩名具公民身分的美國人。主辦單位估十萬人參加在州議會大廈廣場前舉行的示威。

民主黨籍明州州長華茲、無黨籍聯邦參議員桑德斯、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀、珍方達和民謠歌手瓊拜雅等自由派人士也現身力挺。桑德斯二○二○年和美國前總統拜登角逐民主黨總統初選。

華府的抗議遊行從近郊的阿靈頓國家公墓出發，經阿靈頓紀念橋進入市區，吸引上萬人參與，高舉不要國王、「不要ＩＣＥ」、「不要戰爭」與「川普必須下台」等標語，也有示威者裝扮為「蝨子」來諷刺ＩＣＥ，以對川普的移民政策表達不滿。

在這次活動前，白宮發言人傑克森在聲明中指控無王日是「左翼資金網絡」產物，「只有收錢報導的記者才會關心；幾乎沒獲得真正的社會大眾支持」。