美機場安檢大排長龍難解 川普下令支付 TSA 員工薪水

美國總統川普已下令支付薪水給運輸安全管理局（TSA）員工，期能化解各大機場安檢排隊人龍問題，但好幾座機場提醒，安檢隊伍人潮短期難以縮減，建議旅客至少應提前四小時抵達，同時伊朗戰火使飛機燃料價格飆漲，推升機票費用，這兩大因素可能減弱美國民眾春季搭機出遊的意願。

國土安全部2月中旬關門後，TSA員工都未獲支薪，接近500人離職。川普27日簽署行政命令，指示國土安全部立即支付TSA員工薪水。國土安全部長穆林表示，TSA人員最快可能在30日能拿到薪水，但不確定能否準時發薪，也無法確認多少TSA人員會重回崗位。

巴爾的摩、亞特蘭大機場均發布警告，要求旅客提早四小時到達機場；休士頓機場也說，等候時間會比平常更長。一名旅客表示，已提早3個小時到機場，卻花了五個小時才通過安檢，直接錯過航班，只能明天重回機場排隊。38歲的古典鋼琴家蕾蒂說，等待時間漫長，影響她未來的搭機意願，覺得不如開車算了。

漫長的安檢人龍之外，機票價格攀升也考驗民眾的出遊意願。國泰航空、北歐航空（SAS）、芬蘭航空等，都調高了票價。美國主要機場的燃料價格，25日升至3.98美元，較2月28日伊朗戰事爆發前，急漲近六成。

35歲的自然醫學醫生普萊絲喜愛旅遊，但她的出遊經費有上限，飛往義大利羅馬的機票不能超過900美元。據德意志銀行報告，從美國橫跨大西洋的機票，若在出發前三周訂購，價格為1,059美元，較之前一周大增26.5%。

聯合航空執行長柯比上周說，今年機票價格可能會增加20%。該公司開始為燃料價格持續漲到明年作準備，離峰時段航班會減少約三個百分點。伊朗衝突是航空業的危機，中東業者情況尤為嚴重，當地國家關閉領空，迫使業者取消航班，或繞道而行。