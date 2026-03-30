快訊

遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

聽新聞
0:00 / 0:00

美機場安檢大排長龍難解 川普下令支付 TSA 員工薪水

經濟日報／ 編譯彭馨儀、陳苓／綜合外電
美國好幾座機場提醒，安檢隊伍人潮短期難以縮減，建議旅客至少應提前四小時抵達。（路透）
美國好幾座機場提醒，安檢隊伍人潮短期難以縮減，建議旅客至少應提前四小時抵達。（路透）

美國總統川普已下令支付薪水給運輸安全管理局（TSA）員工，期能化解各大機場安檢排隊人龍問題，但好幾座機場提醒，安檢隊伍人潮短期難以縮減，建議旅客至少應提前四小時抵達，同時伊朗戰火使飛機燃料價格飆漲，推升機票費用，這兩大因素可能減弱美國民眾春季搭機出遊的意願。

國土安全部2月中旬關門後，TSA員工都未獲支薪，接近500人離職。川普27日簽署行政命令，指示國土安全部立即支付TSA員工薪水。國土安全部長穆林表示，TSA人員最快可能在30日能拿到薪水，但不確定能否準時發薪，也無法確認多少TSA人員會重回崗位。

巴爾的摩、亞特蘭大機場均發布警告，要求旅客提早四小時到達機場；休士頓機場也說，等候時間會比平常更長。一名旅客表示，已提早3個小時到機場，卻花了五個小時才通過安檢，直接錯過航班，只能明天重回機場排隊。38歲的古典鋼琴家蕾蒂說，等待時間漫長，影響她未來的搭機意願，覺得不如開車算了。

漫長的安檢人龍之外，機票價格攀升也考驗民眾的出遊意願。國泰航空、北歐航空（SAS）、芬蘭航空等，都調高了票價。美國主要機場的燃料價格，25日升至3.98美元，較2月28日伊朗戰事爆發前，急漲近六成。

35歲的自然醫學醫生普萊絲喜愛旅遊，但她的出遊經費有上限，飛往義大利羅馬的機票不能超過900美元。據德意志銀行報告，從美國橫跨大西洋的機票，若在出發前三周訂購，價格為1,059美元，較之前一周大增26.5%。

聯合航空執行長柯比上周說，今年機票價格可能會增加20%。該公司開始為燃料價格持續漲到明年作準備，離峰時段航班會減少約三個百分點。伊朗衝突是航空業的危機，中東業者情況尤為嚴重，當地國家關閉領空，迫使業者取消航班，或繞道而行。

川普 機場 機票

延伸閱讀

川普下令付薪後 各大機場安檢仍排長龍 有旅客耗5小時錯過航班

眾院通過60天DHS撥款案 參院恐難過關

航油價格一天一變 非洲航班落地才報價

伊朗戰爭衝擊供應 又遇到旅遊旺季 航空燃料短缺蔓延歐洲

相關新聞

反川普「無王日」 美900萬人上街

反對美國總統川普政策及作為的「無王日」（No Kings，不要國王）大規模示威，廿八日在全美五十州、首都華府及全球多地第三次登場。

美機場安檢大排長龍難解 川普下令支付 TSA 員工薪水

美國總統川普已下令支付薪水給運輸安全管理局（TSA）員工，期能化解各大機場安檢排隊人龍問題，但好幾座機場提醒，安檢隊伍人潮短期難以縮減，建議旅客至少應提前四小時抵達，同時伊朗戰火使飛機燃料價格飆漲，推升機票費用，這兩大因素可能減弱美國民眾春季搭機出遊的意願。

紐約數百家非營利組織疑違規捐款 國會議員籲撤免稅資格

紐約州數百家非營利組織被揭發疑似違規向政治人物捐款，引發監管機構的關注，紐約州國會議員譚尼(Claudia Tenney)近期致函國稅局(IRS)，要求對相關機構採取行動，甚至撤銷其免稅資格；隨著事件發酵，紐約州選舉委員會已提醒候選人不得接受此類組織的捐款或背書，並要求一旦發現不當資金須立即退還，同時鼓勵知情者向州總檢察長或執法單位舉報。

川普下令付薪後 各大機場安檢仍排長龍 有旅客耗5小時錯過航班

雖然川普總統27日簽署行政命令，指示國土安全部(DHS)立即支付運輸安全管理局(TSA)員工薪水，但據美聯社報導，眼看春假、逾越節(Passover)及復活節假期將陸續接踵而至，全國各主要機場28日仍大排長龍。

眾院通過60天DHS撥款案 參院恐難過關

聯邦眾院27日晚間通過對國土安全部(DHS)的60天臨時撥款法案，但是盡管如此，由於與參院存有巨大爭議，此一法案難以成為法律，DHS部分停擺恐將持續。

美國政府停擺鬧劇 機場安檢員首當其衝

多年來只要政府因預算爭議而告停擺，負責空中交通管制與機場安檢作業的聯邦政府員工，幾乎次次都是最大的受害群體，飽受無薪可領之苦。然而盡管政府與國會想出許多名目與法案來解燃眉之急，可是卻都往往因政治鬥爭而遭到擱置，根本無濟於事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。