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美保守派年會民調／2028大選看好度 范斯奪冠、盧比歐聲勢看漲

中央社／ 德州格瑞普維尼28日綜合外電報導
美國副總統范斯。美聯社
美國副總統范斯。美聯社

美國副總統范斯（JD Vance）在今年保守政治行動會議（CPAC）的與會人士意向調查中脫穎而出。調查顯示，有5成3的受訪者視范斯為2028年共和黨總統初選的首選。

綜合路透社和紐約時報報導，CPAC是共和黨議員、社運人士及潛在總統參選人的重要年度活動，今年活動在德州格瑞普維尼（Grapevine）舉行，並依照慣例舉行與會者民調。

今年參與調查的1600多名與會者中，范斯以53%位居第一，國務卿盧比歐（Marco Rubio）則以35%位居第二。

相較之下，去年在馬里蘭州奧克森丘（Oxon Hill）舉行的CPAC，范斯以61%排名第1，保守派播客主持人兼川普第一任期策士巴農（Steve Bannon）以12%名列第二，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）得票率7%。

盧比歐2025年僅獲3%支持，但隨著他在委內瑞拉及伊朗等高風險外交事務中扮演要角而日益受矚目，今年聲勢明顯上升。

CPAC年度與會者民調結果未必能準確預測最終候選人，但仍反映出總統川普（Donald Trump）「讓美國再偉大」（MAGA）運動核心支持群的動態。川普2016年當選第1個任期，2024年贏得第2任期，因此2028年已無法再參選。

來自德州沃斯堡（Fort Worth）、58歲的會計師及福音派基督徒安普生（Paul Empson）表示，他支持范斯，是因為范斯與MAGA運動一致，且經常在公開場合強調基督信仰，這讓他很有共鳴。

79歲、從喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）遠道而來的庫皮耶爾（Carol Kurpiel）則表示，她屬意盧比歐作為2028年共和黨總統候選人，因為「他很有魄力，講話切中要點。他做事風格像川普：一鼓作氣，行動派。我喜歡他展現出來的強勢，也喜歡他面對群眾時的自信表現」。

部分CPAC與會者向路透社表示，希望看到范斯和盧比歐搭檔。

今年的調查除范斯與盧比歐外，其餘所有人選得票率均未超過2%。

其餘人選得票率如下：迪尚特，2%；小唐納．川普（Donald Trump Jr.），2%；德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），1%；戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth），1%；德州州長艾波特（GregAbbott），1%；肯塔基州聯邦參議員藍德．保羅（Rand Paul），1%；國家情報總監加巴德（TulsiGabbard），1%。

范斯 共和黨 迪尚特 德州

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