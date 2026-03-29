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「不要國王」第三度上街頭 民眾盼年底期中選舉給川普好看

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影

正逢美國對伊朗展開軍事行動、美國總統川普民調跳水之際，美國民間28日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區28日亦有上萬人走上街頭，主要對戰爭和物價議題表達不滿，不少民主黨支持者期待能在年底期中選舉之後看到改變。

路透日前公布最新民調，指川普民調來到上任後的新低點，僅有36%的受訪者肯定川普的表現；民調顯示，民生物價和經濟是川普民調下滑的主因，表達支持的受訪者都不到3成；民眾對美國在伊朗軍事行動的支持度也有下滑，從上次民調的37%降至35%。

美國Indivisible、50501運動和MoveOn等民間組織28日再度發起不要國王抗議行動，於全國規畫超過3000場示威遊行，預期全國有超過900萬人參加；這已經是不要國王抗議行動第三度舉行，前兩次抗議分別在去年吸引全國約500萬人和700萬人參與。

此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。

華府的抗議遊行也吸引不少年輕人參加，一名居住在華府的17歲年輕人表示，他對川普對伊朗發動戰爭感到不滿，認為這會衝擊到年輕世代；他表示，年底期中選舉，他正好滿18歲，他將會投給民主黨一票。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）即將進入第5周，雖然白宮日前表示，預計軍事行動會持續4到6周，最晚可望在4月中旬落幕，但Axios27日引述知情人士報導，美國國務卿魯比歐向七大工業國集團（G7）的外長提出不同的時間表，指戰爭會繼續持續2到4周，等於美伊衝突有可能要延燒到4月底。

不少民眾對戰爭表示無法認同，來自馬里蘭州的Julia就表示，美國不該為了川普的虛榮心走入戰爭，更不該讓美國軍人為此犧牲，「這實在非常噁心」；另一名不願具名的抗議民眾也表示，雖然美國不喜歡伊朗，也不願他們取得核子武器，但實在沒有開戰的理由。

Julia認為民主黨在年底期中選舉的贏面很大，尤其很有可能在聯邦眾議院中贏得多數，認為這會給川普帶來教訓。

此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影

此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。記者陳熙文／攝影
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。記者陳熙文／攝影

此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。記者陳熙文／攝影

不要國王抗議遊行吸引不少年輕人參加，一名居住在華府的17歲年輕人表示，他對川普對伊朗發動戰爭感到不滿，認為這會衝擊到年輕世代；他表示，年底期中選舉，他正好滿18歲，他將會投給民主黨一票。記者陳熙文／攝影
不要國王抗議遊行吸引不少年輕人參加，一名居住在華府的17歲年輕人表示，他對川普對伊朗發動戰爭感到不滿，認為這會衝擊到年輕世代；他表示，年底期中選舉，他正好滿18歲，他將會投給民主黨一票。記者陳熙文／攝影

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此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。記者陳熙文／攝影
此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區，現場吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。記者陳熙文／攝影

美國民間組織28日再度發起不要國王抗議行動，於全國規畫超過3000場示威遊行，預期全國有超過900萬人參加，這已經是不要國王抗議行動第三度舉行；此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區。記者陳熙文／攝影
美國民間組織28日再度發起不要國王抗議行動，於全國規畫超過3000場示威遊行，預期全國有超過900萬人參加，這已經是不要國王抗議行動第三度舉行；此次華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區。記者陳熙文／攝影

華府 抗議行動 國王

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