美國重建二戰時期太平洋機場 以應對中國挑戰

（德國之聲中文網）這些位於天寧島和佩萊利烏島上已有80年歷史的機場最初建於二戰末期，用於打擊日本，如今在美國加強地區軍事布局的背景下重新投入整修。

在北太平洋，中國船只頻繁試探韓國和日本的海上權益主張；在南部，北京在台灣附近海域頻繁舉行大規模軍事演習，並聲稱台灣終有一天會與中國大陸“統一”。此外，盡管2016年國際仲裁已否定相關主張，中國仍宣稱南海大部分海域為中國領土。

特洛伊大學首爾分校國際關系學教授、前美國空軍軍官丹·平克斯頓（Dan Pinkston）表示：“中國無疑是該地區最大的關切所在，這些舉措顯然是在回應中國不斷增強的軍事能力。”

他說，中國正試圖突破第一和第二島鏈的限制，以獲得對太平洋的自由進入權，而美國恢復這些機場的作戰能力，是為未來可能的局勢升級做准備。

二戰遺址再利用

目前關於美國在天寧島和佩萊利烏島的戰時基地具體施工細節仍較為有限。

分析人士認為，此舉旨在為美國空軍提供替代基地，以分散風險，而不是完全依賴關島北部的安德森空軍基地或日本沖繩島的嘉手納空軍基地。

自2023年以來，美國工程人員已開始重鋪天寧島北機場的四條跑道。這些跑道最初建於80年前，每條長約2400米。

1945年8月6日，B-29轟炸機“埃諾拉·蓋伊號”正是從這裡起飛，向廣島投下第一枚原子彈。三天後，另一架B-29從同一機場起飛，對長崎投下第二枚原子彈，迫使日本投降。

這座機場曾是世界上最繁忙的空軍基地之一，但在1947年被廢棄，大部分區域被叢林覆蓋。直到2003年，一條跑道才被清理出來用於軍事演習，而更大規模的整修工作則始於2023年。

與此同時，美國工程人員也在帕勞群島南部的佩萊利烏島作業。該島在二戰期間曾發生激烈戰鬥，其1800米長的跑道在戰鬥尚未結束時就已建成，並一直支持美軍在太平洋戰區的行動直至戰爭結束。

此後，該機場一度作為當地民用機場使用，但僅能供小型飛機起降。2024年，美軍進駐後開始清理設施。同年6月，一架KC-130加油機成為首架降落在修復後跑道上的飛機。

美軍尋求基地升級

日本大東文化大學（Daito Bunka University）國際關系教授、軍事問題專家加倫·馬洛伊（Garren Mulloy）表示，十年前，美國主要精力還集中在重新評估中東地區的軍事基地。

“他們已經意識到，自身機場及相關基礎設施在潛在攻擊面前是多麼脆弱，”他告訴德國之聲。

馬洛伊教授還指出，在此期間，中國在印太地區的行動不斷升級，這一趨勢最初令華盛頓感到震驚，因為過去的美國政府曾認為沒有國家敢在該地區挑戰美國。

升級後的基地需要完善的基礎設施，包括新的跑道、滑行道以及停機坪，以防止飛機陷入島嶼上潮濕泥濘的地面。該島常年遭受熱帶風暴的侵襲。

此外，還需要電力和水源供應，以及地下燃料儲存設施和加固掩體，以保護飛機、武器及其他物資。

分析人士認為，這些基地未來還可能部署雷達和防御系統。美軍曾在2024年告訴德國之聲，正在對部署“愛國者”反導系統的選址進行評估。

馬洛伊教授指出，目前雷達和武器系統尚未部署，但相關准備工作正在進行中。

多重安全考量

馬洛伊教授表示，在該地區，美國面臨的首要威脅是中國，但也不能忽視朝鮮的不確定性，因此為部隊制定備用計劃是明智之舉。

他提到，朝鮮曾在2017年宣布一項“周密計劃”，擬使用具備核能力的“火星-12”中程彈道導彈對關島周邊實施打擊。該導彈射程約4500公裡，使得安德森空軍基地處於打擊範圍之內。

他說：“如果該地區爆發重大沖突，無論是在朝鮮半島還是台灣海峽，安德森基地都將成為明顯目標。因此，在整個地區布局多個替代性設施是明智的戰略。”

此外，一旦發生緊急情況，美國需要迅速向某一戰區增派兵力和裝備，這些分布在關鍵位置的基地將有助於實現快速有效的部署。

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