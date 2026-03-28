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美速食店周年促銷忙壞員工 執行長發千萬元獎金補償、理由卻令人傻眼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國速食連鎖品牌「Five Guys」40周年慶促銷活動因反應過於熱烈而出現失誤，執行長穆雷爾向全美員工發放台幣約4822萬元獎金，半開玩笑地表示，原因是「不想有人拿槍射我」。資料照片。美聯社
美國速食連鎖品牌「Five Guys」40周年慶促銷活動因反應過於熱烈而出現失誤，執行長穆雷爾向全美員工發放台幣約4822萬元獎金，半開玩笑地表示，原因是「不想有人拿槍射我」。資料照片。美聯社

美國速食連鎖品牌「Five Guys」2月的40周年慶促銷活動因反應過於熱烈而出現失誤，執行長穆雷爾（Jerry Murrell）不同於多數企業領導人僅發表措辭得體的道歉聲明，而是向全美員工發放150萬美元（台幣約4822萬元）獎金。他在接受專訪時半開玩笑地表示，此舉是因為擔心自身安全，「有人從背後開槍打我」。

衛報報導，財星（Fortune）日前刊登的穆雷爾專訪回顧當時情況。這次為慶祝 Five Guys 40周年推出的「買一送一」活動，反應遠超公司預期。但當顧客試圖使用優惠時，Five Guys 的App一度當機，多家門市因應付不來而提前停止活動，引發社群媒體批評，甚至強烈到公司於2月18日發表聲明致歉，並在3月9日再次發布說明，重新啟動為期4天的促銷活動。

穆雷爾受訪時表示，他一開始其實並不相信促銷活動，這次40周年活動的反應讓他印象深刻。他說：「我這個人滿有趣的，我一直覺得大家會去搶促銷這件事很有意思。我以前從不認為這些活動有效。這次我們試了買一送一。天啊，我真的不敢相信會有那麼多人參與。我原本以為銷售可能增加20%左右，結果卻是130%。所以我覺得是我把事情搞砸了。」

為了不讓員工承擔自己誤判的後果，穆雷爾向維持營運的第一線員工發放150萬美元獎金，相當於每家門市1000美元（台幣約32150元）。他說：「我們又重辦了一次活動，那天員工表現很好，因為他們有準備，但也真的非常辛苦，所以我想，我現在應該給他們發獎金。」

穆雷爾開玩笑地表示：「我可不想第一天之後就有人從背後開槍打我之類的，因為我們真的把事情搞砸了。我們完全沒想到會有那樣的反應。」他接著說：「我本來打算給我老婆買件新皮草大衣，結果把錢花在獎金上。她現在還是會用覺得我很蠢的眼神看我，但我認為這很值得。他們真的很辛苦，也承受了很大的壓力。」

衛報指出，穆雷爾未進一步說明相關言論，Five Guys也未立即回應媒體詢問。不過，就在一年多前，美國醫療保險公司「UnitedHealthcare」執行長湯普森（Brian Thompson）於2024年12月4日在曼哈頓中城街頭，遭嫌犯孟喬內（Luigi Mangione）從背後槍擊身亡，此案被廣泛視為對美國醫療保險業以營利為導向作法的暴力反彈。

湯普森 社群媒體 獎金

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