白宮副幕僚長給壓力？ICE代局長里昂斯7個月內2度住院

據數名現任和前任政府官員透露，移民與海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)過去七個月內因壓力過大而住院至少兩次，在執行川普總統強硬的移民政策期間，這些壓力導致他難以做出關鍵決策。

政治新聞網站Politico報導，據數名前任和現任政府官員稱，去年12月的一次事件中，里昂斯的維安人員開車送他前往華盛頓的一家醫院，住院一晚；在9月的另一次事件中，這三人表示里昂斯至少住院一晚。去年夏季，里昂斯與幾名高階政府官員一同在洛杉磯視察巡邏，然而 ICE探員卻未能找到目標名單上的一名移民，這令里昂斯非常焦慮，他的一名保鑣甚至從附近的政府辦公室帶來一台便攜式除顫器，以備里昂斯需要醫療救助時使用。

現任和前任官員表示，里昂斯感到不適時大汗淋漓、滿臉脹紅。而這些壓力可能來自白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，據四位參與每天上午10時電話會議的人士透露，米勒經常咄咄逼人地質問里昂斯和其他官員。

他們說米勒會因為遣返人數過低，或策略上的分歧而大聲斥責里昂斯，而里昂斯通常會道歉並承諾解決問題。兩位官員透露在激烈的通話後，里昂斯會告訴同事他討厭被人吼叫，且白宮官員經常發火讓他感到沮喪。

被問及此事後，白宮新聞辦公室安排了三名經常參與電話會議的高階政府官員匿名接受Politico採訪。他們否認米勒直接大吼里昂斯，其中一人稱米勒「情緒激昂」，另一人則說，米勒「會用非常堅定的語氣提出非常尖銳的問題」。

里昂斯在聲明中表示，他所承受的壓力並非來自白宮，也沒有提及住院的事，「自本屆政府上任以來，我日夜竭力消除拜登對美國人民造成的傷害，任何壓力都與白宮施壓無關，沒有任何事情能夠妨礙我履行職責。」負責監管ICE的國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)、白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)各自在聲明中皆表示，萊昂斯和米勒保持良好關係。