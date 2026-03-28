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老虎伍茲又闖禍！疑酒駕出車禍被捕 拒尿檢再添一罪

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老虎伍茲又闖禍！疑酒駕出車禍被捕 拒尿檢再添一罪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
高爾夫球傳奇球星老虎伍茲（紅圈）27日在佛州朱庇特島站在翻覆的車輛旁。美聯社
高爾夫球傳奇球星老虎伍茲（紅圈）27日在佛州朱庇特島站在翻覆的車輛旁。美聯社

美國佛州馬丁郡（Martin County, FL）警方表示，高爾夫球傳奇球星老虎伍茲（Tiger Woods）27日下午發生一起翻覆車禍，隨後被逮捕並被控受影響下駕駛（DUI，可指酒後或吸毒後駕車）。

NBC新聞報導，事故發生在當地時間下午2時前不久，地點位於朱庇特島（Jupiter Island），未造成任何人員傷亡。執法人員當晚表示，現年50歲的伍茲當時駕駛一輛深色Land Rover，與一輛拖著拖車的卡車發生擦撞。卡車司機指出，他當時正準備從一條雙線道轉入一處車道，透過後照鏡發現伍茲「高速行駛」接近。

當卡車試圖駛離車道時，伍茲駕駛的Land Rover在最後一刻試圖超車並急轉方向閃避碰撞，但最終仍擦撞到拖車後方，隨後翻覆並側躺在駕駛側車門上。

伍茲從車窗爬出。到場員警懷疑他疑似在酒精或藥物影響下駕駛，進行酒測，但伍茲拒絕接受尿液檢測，並告訴員警，他曾服用治療過往傷勢的藥物。伍茲隨後當場被逮捕，並被帶往當地監獄，另面臨一項拒絕接受檢測的指控。

伍茲2017年因佛州酒駕被捕後，曾自行入住診所接受處方藥相關治療。2021年，他曾在南加州滾石山莊（Rolling Hills Estates）發生翻車事故並受傷。當時調查指出，他在速限45英里的路段以至少兩倍車速行駛，其駕駛的Genesis GV80休旅車撞上樹木後騰空翻覆側躺，傷勢嚴重。

儘管官方當時表示沒有發現受影響跡象，且伍茲未被起訴，但該結論仍引發外界質疑。調查人員因未申請搜索令取得血液樣本而受到批評，相關檢測原可用以確認是否涉及酒精或藥物。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高爾夫球傳奇球星<a href='/search/tagging/2/老虎伍茲' rel='老虎伍茲' data-rel='/2/172325' class='tag'><strong>老虎伍茲</strong></a>，2024年7月18日參加在蘇格蘭西南海岸皇家特倫高爾夫俱樂部舉行的第152屆英國公開賽首輪。法新社
高爾夫球傳奇球星老虎伍茲，2024年7月18日參加在蘇格蘭西南海岸皇家特倫高爾夫俱樂部舉行的第152屆英國公開賽首輪。法新社

伍茲 老虎伍茲 藥物

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