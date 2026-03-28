美國會續陷預算僵局 川普簽行政命令發TSA員工薪水

美國聯邦眾議院27日否決聯邦參議院通過的國土安全部撥款案，眾院共和黨議員不滿參院撥款案內容，擬提出新提案；美國總統川普27日則簽署行政命令，計畫透過既有預算來支付運輸安全管理局（TSA）員工的薪資，預計最快30日就能發放薪水。

美國國土安全部因國會僵局已關閉42天，讓TSA安檢員無薪可領，多數選擇離開工作崗位，令全美多座機場出現旅客壅塞的情況。

參議院日前通過國土安全部的撥款案，但27日遭到眾院否決，共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）稱共和黨拒絕參與開放邊境或停止移民執法的政策；眾院計畫另外提出一項為期8周的撥款案，不過參院民主黨議員已表態不會支持。

根據華盛頓郵報報導，參院通過的撥款案雖然包含支付TSA員工的薪資，但沒有涵蓋移民及海關執法局（ICE）和邊境保衛局；眾院新的撥款提案預料將涵蓋整個國土安全部。

川普27日簽署一項備忘錄（Memorandum）指美國的空中運輸系統已經到達臨界點，指超過6萬名TSA員工，包括其中約5萬名的安檢員，因為國會民主黨議員不計後果的決定，無法取得薪資，很多人選擇離職或者請假，導致機場安檢時間超過3小時，也增加安全風險；川普認為這已經是衝擊到國家安全的緊急狀況。

川普說，他已經指示國土安全部部長與行政管理和預算局局長合作，動用合理，以及與TSA後勤有關的預算資金來支付TSA員工的薪資和福利。

根據CNN報導，川普政府可能透過川普去年簽署的「又大又美的法案」所提供的資金來支付TSA員工的薪資，尤其該法案提供100億美元給國土安全部來支持保護美國邊境的任務。

據美聯社報導，新任國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）稱TSA員工最快周一就能拿到薪水。