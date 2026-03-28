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川習會5月中旬舉行 川普感謝習近平增購黃豆

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，預料川普將推銷中國購買更多美國農產品，川普27日於白宮美國農民發表談話，他在談話中提到中國國家主席習近平，川普感謝習近平增購美國黃豆。

中國是美國黃豆的出口大宗，不過面對美中關稅戰，中國去年一度停止進口美國黃豆，直到美中貿易休戰，中國才重新開始購買美國黃豆；川普去年底指出，中國承諾向美國購買價值400億美元的黃豆。

川普27日在白宮發表談話，再度提到中國400億美元的承諾，指由於美中之間達成的貿易協議，美國農民正出口400億美元的黃豆到中國，「我要感謝中國國家主席習近平，因為我們本來協議200億美元」；川普表示，習近平在他的請求下，同意購買一倍的黃豆，最後答應購買400億美元的黃豆。

北京 貿易協議 川習會

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