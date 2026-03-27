嫉妒心爆發？川普小兒子女性友人遭毆打 俄男被判入獄4年

一名俄羅斯男子去年因一名女子和美國總統川普小兒子拜倫．川普發展友誼而產生妒意，進而對她施暴，他今天因毆打這名女性在英國被判處4年刑期。

英國廣播公司（BBC）報導，23歲的魯米揚則夫（Matvei Rumiantsev）在倫敦斯內爾斯布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）因傷害罪與妨礙司法公正罪分別被判處2年徒刑，合計4年刑期。

陪審團今年1月聽取這起刑事案件的經過時獲悉，拜倫．川普（Barron Trump）去年與受害女子進行視訊通話時，意外目擊攻擊過程。本案也因拜倫涉入而引發媒體關注。

現年20歲的拜倫是川普（Donald Trump）與第3任妻子、美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）唯一的孩子。

他去年1月18日從美國致電英國警方，通報自己和該名女子視訊通話時目睹襲擊發生，他並稱自己與她的關係「非常親近」。這名女子的身分依法不可公開。

根據警方呈交法庭的通話紀錄，拜倫告訴倫敦警方接線員，「我剛接到一個女孩來電」、「她正遭到毆打」。

他說：「她被打得很慘，通話大約是在8分鐘前，我不知道現在情況變得如何。」

拜倫在稍後寄給警方調查人員的電郵中進一步說明，由於英國和美國的時差，他原本並未預期那名女子會接聽他的電話。

然而，令他驚訝的是電話居然接通了，畫面中出現「一名赤裸上身的男子」。

拜倫寫道：「鏡頭隨後轉向受害者，她一邊哭泣一邊遭到毆打，並用俄語說了什麼。那名男子接著掛斷電話。」

拜倫報警時，原本不願意告訴警方接線員自己是如何認識被毆打女子，但在被指責態度無禮後，他坦言兩人是在社群媒體上結識。