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川普政府對Anthropic祭制裁 美法官裁暫緩執行

中央社／ 舊金山26日綜合外電報導

美國一名聯邦法官今天暫停總統川普政府對Anthropic施加的制裁，認為僅因對五角大廈使用人工智慧（AI）科技表達疑慮，就把這家AI巨頭列入黑名單，此舉可能違法。

法新社報導，加州北區聯邦地區法院法官瑞塔．林（Rita Lin, 譯音）批准Anthropic在對政府訴訟中提出的初步禁制令，凍結禁止所有聯邦機構使用Anthropic技術的總統命令。

這項裁決也暫停五角大廈將Anthropic列為國家安全供應鏈風險的認定，這個標籤通常僅適用於來自不友善國家的組織。Anthropic是Claude人工智慧模型的開發商。

這項認定不僅阻止五角大廈使用Anthropic技術，還要求所有國防供應商與承包商在與五角大廈合作時，必須證明不會使用Anthropic模型。

Anthropic發言人說：「我們感謝法院迅速採取行動，也很高興法院認同Anthropic在案件實質上很可能勝訴。」

「儘管此案對保護Anthropic、客戶與夥伴而言為必要之舉，但我們的重心仍放在與政府進行富有成效的合作，確保所有美國人受惠於安全且可靠的AI。」

這場爭議是在上月爆發，起因是Anthropic堅持旗下技術不應用在大規模監控或全自動化武器系統，激怒了戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

赫格塞斯在社群平台X上發文指出，Anthropic「展現了傲慢與背叛的大師級示範，同時也為如何不與美國政府或五角大廈做生意，提供教科書等級的典型案例」。

在懲罰性措施祭出後，科技界大致表態支持Anthropic。今天的裁決讓相關措施暫緩執行7天，以便政府有時間在短期內提出緊急上訴。

人工智慧 五角大廈 美國

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