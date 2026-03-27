ICE助美機場安檢 開始查旅客身分 某些移民怕成目標

美國由於運輸安全管理局(TSA)短缺人手，川普政府23日起派遣約150名移民暨海關執法局(ICE)人員到多個主要機場，表面上為了緩解TSA長達數小時的安檢隊伍，實際上他們主要負責在走廊巡邏和站崗。而到25日，ICE人員開始檢查安檢隊伍中旅客的身分證件、執行其他安檢任務，移民們紛紛表達擔憂。

紐約時報報導，在亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)，可以看到 ICE人員指導旅客將身分證件插入讀卡機、在電腦螢幕上核對身分，然後示意旅客前往安檢掃描，附近的TSA人員則引導旅客。

在鳳凰城天港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)，攜帶武器、身穿防彈背心的 ICE特工檢查旅客身分、查看證件，並協助管理安檢傳送帶上的行李流。紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)有旅客表示，他在通過TSA預檢通道時，被一名ICE人員檢查了身分證。一位TSA人員和鳳凰城機場保全人員表示，ICE官員從23日就開始執行這些安檢任務了。 ICE探員26日在紐約甘迺迪機場參與安檢，查驗旅客身分。(路透)

國土安全部(DHS)代理助理部長畢斯(Lauren Bis)在一份聲明中表示，ICE人員接受了TSA的標準培訓後正在使用TSA的設備和標準操作程序核對身分，並說他們的職責還包括守衛出入口、維持秩序。

一些乘客擔心聯邦執法人員沒有資格或未授權履行TSA的職責，有些移民則擔心自己會成為ICE的目標。

一名非營利組織工作人員卡林(Jennifer Carlin)25日下午在喬治亞州探望兒子後，提前五個小時抵達亞特蘭大機場，但她前面仍然排著數百人的長隊，她表示人們希望到機場時感到安心，對系統、流程、人員、保全措施都充滿信心，「但我認為現況正在削弱人們對美國旅行系統的信心。」鳳凰城機場也有旅客害怕被要求出示出生證明，受訪時更擔心遭到報復而不願透露姓名。