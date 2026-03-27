防外籍勞工搶美國人工作 H-1B員工薪資擬提高21~33%

川普政府計畫要求持高技能工作簽證來美的外籍勞工獲得更高薪資，這是旨在阻止美國企業以外國勞工取代本國勞工的最新舉措。

華爾街日報報導，勞工部26日提出的這項規定，將提高透過H-1B簽證計畫及其他數種簽證類別來美的軟體開發人員及其他員工的最低薪資。根據提案，勞工的最低薪資將依其經驗提高21%至33%。

多年來，批評者一直抨擊H-1B計畫，這是高技能外國專業人士在美國工作的主要途徑，也是大型科技公司常用的工具，這些公司表示需要引進外國勞工以彌補本土人力短缺。反對者則認為，雇主濫用該計畫，以較低薪資聘用外國勞工，取代薪資較高的美國員工。

支持技術移民的研究機構「美國政策國家基金會」(National Foundation for American Policy)執行主任安德森(Stuart Anderson)表示，在比較教育程度與經驗相同的勞工時，研究幾乎沒有發現薪資差距的證據。

安德森補充說，這項提案與川普第一任期末提出的規定幾乎相同，而拜登政府之後已放棄該計畫。

每年3月政府會進行抽籤，決定誰能獲得來年的8萬5000個寶貴簽證名額。川普政府最近調整抽籤制度，讓薪資較高的申請人擁有更高的中籤機率。企業每年會為這些簽證提交數十萬份申請。

H-1B簽證同時也是取得美國學位的國際學生留在美國工作的主要途徑之一，每年大約有一半的簽證名額發放給已在美國的外國學生。

此次對現行薪資標準的調整，是政府更廣泛政策的一部分，旨在降低科技業及其他產業對美國境內高技能移民勞工的依賴。

政府於去年9月宣布，將海外H-1B簽證費用提高至10萬元，此前費用為申請人參加抽籤要付215元，以及約5000元的簽證申請費。H-1B的費用通常由贊助申請人的雇主支付。

這項調漲一度引發簽證持有人與雇主恐慌，他們擔心已有H-1B的人之後續簽返回美國時也要付這筆費用。政府後來澄清，這些變更僅適用於新簽證，不影響現有簽證持有人續簽。

H-1B簽證持有人最終可能符合申請綠卡的資格，使他們能夠在美國無限期居留。