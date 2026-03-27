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川普簽名破天荒躍上百元美鈔 財政部司庫簽名被消失

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
圖為川普支持者展示川普在一百元紙鈔上的簽名。 美聯社
圖為川普支持者展示川普在一百元紙鈔上的簽名。 美聯社

美國財政部今天表示，為紀念美國獨立250週年，紙幣上將印製總統川普的簽名。

路透社報導，這是美國現任總統的簽名首度出現在美鈔上。此外，也破除了美國165年來的紙鈔傳統，即不再有財政部司庫的簽名。

財政部發給路透社的聲明說，首批印有川普及財政部長貝森特（Scott Bessent）簽名的百元紙鈔，將在今年6月開始印刷發行，隨後其他面額紙幣也會陸續跟進。

財政部鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）目前仍在印製上面印有前財政部長葉倫（JanetYellen）及財政部司庫瑪勒巴（Lynn Malerba）簽名的鈔票。

但瑪勒巴將成為自1861年美國首次發行聯邦貨幣以來，最後一位簽名出現在美鈔上的司庫。

川普政府一連串舉動，將建築、戰艦、藝術表演中心等一一冠上川普名字，不久前川普任命的聯邦藝術委員會成員也批准，在建國250週年紀念金幣上刻鑄川普的肖像。

貝森特在聲明中表示，在川普總統第2期內適逢美國建國250週年，此時美國經濟強勁成長、金融穩定，並且美元在世界上也「持續居於主導地位」。

貝森特說：「在美鈔上印著我們偉大國家和川普總統的名字，再沒其他方式更能彰顯這歷史成就了；在建國250週年時發行這款歷史性貨幣，是再適合不過了。」

川普政府原打算在流通的1美元硬幣上也刻鑄川普肖像，但因為美國法律禁止硬幣上刻鑄在世人物的肖像，這構想因此作罷。

美國法律規定，在管理聯邦儲備券印刷時，財政部具有廣泛自由裁量權，可以更改設計，這是為防止偽造；同時也明文規定應維持票券上某些元素，包括「我們信仰上帝」（In God We Trust）的字樣，並且僅允許使用已故人物的肖像。

川普 美國 財政部

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