美跨黨派議員擬推法案 禁止政府使用中國製機器人

兩名美國聯邦參議員計劃於今天提出一項法案，禁止聯邦政府購買或操作由中國企業製造的人形機器人。

聯邦參議院共和黨三號人物、來自阿肯色州的柯頓（Tom Cotton）及參院民主黨領袖舒默（ChuckSchumer），計劃共同提出「美國安全機器人法案」（American Security Robotics Act）。這項法案將禁止聯邦政府購買或使用由中國等敵對國家製造的無人地面載具，並禁止使用聯邦資金於和這些機器人相關的事務上。

路透社報導，中國企業正與特斯拉（Tesla）等美國企業競爭，以推出能夠替代人類執行危險的製造業工作到家務等各種任務的人形機器人。至少有兩家中國公司宇樹科技和智元機器人正準備今年在中國上市，相關產品在當地備受關注。

這兩位議員在今天的聲明中主張，這類機器人構成了國家安全風險，因為它們可能被用來蒐集數據並傳回中國，或者可能被中國從遠端控制。去年，一群國會議員曾敦促五角大廈將宇樹科技列入與中國軍方合作的企業名單。

柯頓指出：「由共產中國製造的機器人威脅到阿肯色州人民的隱私和我們的國家安全。」

舒默也表示，在中國共產黨支持下的中企「正在上演他們的標準劇本，這次是在機器人領域，試圖用他們的技術大量充斥美國市場，這對美國民眾的隱私及美國的研究和產業構成了實質的安全風險與威脅。」

這項法案將包含豁免條款，允許美國軍方和執法機構研究中國機器人，前提是這些機器人不能向中國傳輸數據或從中國接收數據。

在聯邦眾議院，來自紐約州的共和黨籍眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）計劃在今天宣布一項與參院版本配套的法案。

史蒂芬尼克透過聲明表示：「我們必須繼續促進和推動美國在機器人領域的優勢，同時保護我們的隱私和國安免受敵對國家的侵害。」