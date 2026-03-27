路透報導，美國兩位參議員醞釀26日提案，盼能立法禁止美國政府採購、運行中國大陸公司生產的人形機器人。

提案人是參院第三把交椅、共和黨籍阿肯色州參議員柯敦，以及民主黨黨鞭、紐約州參議員舒默。兩人提案，希望推動全名稱為「美國安全機器人法案」，禁止聯邦政府採購或使用中國大陸等對手國製造的無人地面載具，也不准聯邦資金用於相關機器人。

大陸企業正爭先恐後推出人形機器人，與特斯拉等美國公司較勁。這種機器人可取代原本需要人力完成的各種任務，例如危險的製造業工作和瑣碎家務事。隨著這些產品吸引大眾注意，已有至少兩家陸企，智元機器人和宇樹科技，準備今年在大陸上市。

兩位美國參議員在書面聲明中表示，這類機器人對美國構成國家安全風險，因為可能被用來蒐集資料回傳，也可能遭中國當局遠端控制。柯敦說：「共產黨中國製造的機器人，威脅阿肯色州民的隱私，以及我國的國家安全。」

舒默則指出，背後有中共支持的大陸企業故技重施，又在美國市場倒貨，這回變成機器人，「構成真實的國安風險，也對美國人的隱私和美國研究與工業構成威脅」。