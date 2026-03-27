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上廁所也要計時？紐約學校推數位通行證 學生不滿「被監視」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約多所公立學校學生必須刷通行證才能離開教室上廁所。示意圖／ingimage
美國紐約多所公立學校學生必須刷通行證才能離開教室上廁所。示意圖／ingimage

美國紐約市多所公立學校導入一套新系統，學生離開教室上廁所或到走廊活動都必須刷「通行證」，系統會精準計時並記錄學生休息時間，引發學生與人權團體反彈，批評根本是「變相監視」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，目前已經有167所學校使用這套系統，學生必須用iPad申請離開教室，SmartPass系統會記錄離開時間、停留長度，甚至統計整體缺課時數，也能偵測學生是否在走廊「閒晃聊天」。

開發公司宣稱，這項系統是為了減少課堂干擾並提升管理效率，但不少學生都認為這種安排讓人不舒服。17歲的奈洛比（Nairobi H.）說，如果就連上廁所的時間都要監控，「會讓人一直趕時間，壓力很大」，認為這種設計是侵犯學生隱私

18歲高中生薩米耶夫（Shokhjakhon Samiev）則說：「我們來學校是為了學習，不是學上廁所的。」他指出，現在學生離開教室前都必須在iPad上登記，整個過程被控管，令人十分不適。

據公開資料顯示，紐約市教育局2025年為打造該系統花費36萬8,000美元（約新台幣1,174萬），前一年也支出12萬美元（約新台幣382萬元），平均每校成本約2,200美元（約新台幣7萬）。然而，於此同時市府卻有高達5億3,500萬美元（約新台幣170億6,000萬元）的預算缺口，被質疑資金運用不當。

紐約公民自由聯盟政策主任米勒（Johanna Miller）批評，這套系統可能將學生變成「被記錄與利用的數據」，存在資安與隱私風險。儘管教育局強調系統符合隱私規範，並由學校自行決定是否採用，還是沒有消除學生的疑慮。有人在App商店留言抱怨，系統限制過多，甚至曾出現「被鎖定無法上廁所」的情況，讓學生只好跑出教室上廁所，結果卻因此受罰。

更誇張的是，曾有學生遭老師要求30秒內如廁完畢；系統也傳出有漏洞，可能遭到他人冒用登記，設計不夠周全。本來是主打安全與效率的新科技，結果卻成為限制學生的枷鎖，是否過度管控，也成為學生和學校之間的「權益鬥爭」。

學生 紐約 隱私

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