用AI偽造裸照59人受害 美賓州兩少年被判緩刑

美國賓州一所頂尖私人學校的兩名少年，利用人工智慧（AI）生成同學的假裸照，數十名受害者控訴承受心理創傷後，法官判處兩人緩刑，但稱如果他們成年將難逃牢獄之災。

美聯社報導，這兩名少年犯案時年僅14歲。他們本月承認製造了約350張影像，波及至少59名未滿18歲的少女，還有尚未被認出的其他受害者。

有關當局與受害少女表示，這兩名少年在2023年到2024年間，從學校照片、畢業紀念冊、Instagram、TikTok與FaceTime通話中擷取女生照片，並以裸露或性行為的成人影像合成。

超過100名蘭卡斯特日校（Lancaster Country DaySchool）的學生與家長到場旁聽，聆聽受害者訴說她們在偵查人員面前，在色情照片中辨識出自己臉孔時所受到的衝擊。賓州青少年法庭程序通常不對外公開，但法官這次特別開放，讓相關社群罕見有機會被看見與表達心聲。

受害少女描述這起事件造成的衝擊，包括焦慮發作、對他人缺乏信任、難以專注在課業上，以及擔憂這些影像有一天將以意想不到的方式流出。

兩名被告在律師團與家長陪伴下出庭，被在場人士斥責為戀童癖、「病態扭曲」以及變態時，全程面無表情地站著。

一名受害者跟布朗（Leonard Brown）法官說：「我永遠無法理解他們為什麼這麼做」，這「毀了我的純真」。

其中一名青少女告訴布朗，「一再重提這些感受有多麼痛苦」。還有一名受害者強忍淚水痛斥，在其中一名被告涉案曝光前，當女孩們向他傾訴她們的痛苦時，他還「假惺惺」地表現同理心。另有受害者說，她的所有朋友都已經轉學，她「甚至必須接受創傷治療，才能在自己的社區裡走動」。

這兩名被告有多次機會可向法官發表意見，但都拒絕發言。法官表示，他沒有聽到這兩名青少年願意承擔責任或表達歉意。

其中一名被告的辯護律師佛利斯（Heidi Freese）說：「對所有涉及此案的人來說，這是一段令人遺憾、漫長且折磨人的過程。關於此案的指控，潛藏著非常耐人尋味的法律問題，將在另一起案件中擇日裁決。」

另一名被告的律師今晚透過電子郵件發表聲明說，他的當事人對「涉及AI生成影像感到十分懊悔，並對造成的傷害深感抱歉」。

布朗法官判處兩人各需完成60個小時社區服務、不得與受害者接觸，且須支付金額不詳的賠償金。布朗說，如果未涉及其他法律問題，此案可在兩年後撤銷紀錄。

布朗宣判時指出，如果他們是成年人，很可能將被送往州立監獄。他說，他們應該「藉此機會深刻反省」。