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兒少上網成癮科技巨頭判賠 加州里程碑判決啟新頁

中央社／ 洛杉磯25日綜合外電報導

加州一間法院的陪審團，今天在一宗具有里程碑意義的社群媒體官司裁定20歲原告女子勝訴。她控告Meta Platforms與YouTube刻意將應用程式設計為有成癮性，對青少年造成傷害。

Axios新聞網指出，鑒於社群媒體巨頭很少會因用戶投訴而被判須負責，這宗案件對類似官司意義重大，甚至可能促成線上安全立法。

原告律師在聲明中說：「這項判決傳遞一個明確訊息：在涉及我們孩子的問題上，沒有任何公司能免於問責。科技公司高層出庭作證、內部文件提交陪審團後顯示，公司高層早知他們的平台正傷害孩子，卻一再選擇將利潤置於兒童安全之上。」

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，本案陪審團認定Meta與YouTube在設計應用程式時存在疏失，對兒童與青少年造成傷害，且未對相關風險提出警告。

陪審團裁定被告須給付補償性賠償金300萬美元，另認應加判懲罰性賠償，於是再裁定額外300萬美元懲罰性賠償，使原告可獲的總賠償金達600萬美元。其中Meta應負7成責任，需支付420萬美元；YouTube責任3成，需付180萬美元。

Meta與Google旗下的YouTube都表示將上訴。Meta發布聲明認為，青少年心理健康極為複雜，無法歸因於單一應用程式；Google則表示本案對YouTube有所誤解。

今天的判決是Meta短短兩天內第二次敗訴。稍早新墨西哥州一個陪審團以Meta違反州保護法、明知會傷害兒少心理健康，卻隱瞞其平台上涉及兒少性剝削的資訊，裁定Meta須支付3.75億美元罰款；Meta也表示會上訴。

華爾街日報指出，今天判決的這起案件原告是一名叫「凱莉」（Kaley）的女子。她說自己6歲開始觀看YouTube影片、9歲創建Instagram帳號，在10歲前上傳超過200支YouTube影片，並在15歲前建立15個IG帳號。

凱莉說曾經一天在IG上花16個小時，「我一直都想待在上面。如果沒去用，就會覺得自己將錯過些什麼」。

今天這宗案件由洛杉磯郡的加州高等法院（California Superior Court）審理，一個7女5男組成的陪審團經1週多的評議後作出裁定。Snapchat與TikTok先前也被列為本案被告，但兩家業者已於上月與原告達成和解。

紐約時報指出，對Meta與YouTube母公司Google這些每季營收動輒數十億美元的公司而言，600萬美元賠償金只是九牛一毛，但其他類似訴訟的律師、家長與消費者團體，都視這次為約束社媒巨頭的重要一步。

本案在法律論點中借鑑上世紀對抗大型菸草公司的訴訟策略，當時原告主張企業製造具有成癮性的產品並傷害使用者。

科技公司長期以來多半依賴1996年的「通訊端正法」第230條（Section 230 of the CommunicationsDecency Act of 1996）這項聯邦法律來免除責任；相關條文賦予業者不需對用戶發布的內容負責。

然而凱莉的案件將焦點放在Meta與YouTube應用程式的設計，而非平台內容，以繞過通訊端正法第230條提供業者的保護傘。

華爾街日報指出，凱莉案的裁定對加州上千件類似訴訟具有參考意義。儘管本案結果對其他案件並無約束力，但雙方攻防與加州陪審團這次論點，可能會促使更多案件選擇和解。目前在加州各法院裡，有超過3000件針對Meta、YouTube、Snapchat與TikTok的類似訴訟待審。

青少年 Meta 應用程式

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