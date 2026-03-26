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川普被指不當展示機密地圖 白宮駁斥未違法

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

英國廣播公司(BBC)報導，根據一項提交美國國會的備忘錄顯示，總統川普曾在2022年於私人飛機上，向乘客展示一份機密地圖。白宮則表示，川普總統「沒有做錯任何事」。

報導說，川普也扣留另一份極敏感文件，而這份文件僅6名政府高層得以接觸。

美國聯邦眾議院司法委員會首席民主黨籍成員拉斯金（Jamie Raskin）表示，根據司法部提供給他的一份「罪證確鑿」備忘錄，當中涉及川普處理機密文件的方式。

這份在2023年為特別檢察官史密斯（Jack Smith）所準備的文件，也指控川普隱匿部分文件，以增進其個人商業利益。

白宮駁斥這項指控表示，拉斯金「完全沒有公信力」，川普「沒有做錯任何事」。

這份提交給聯邦眾議院委員會的完整備忘錄，目前尚未公開，但拉斯金在寫給司法部長邦迪（PamBondi）的信中，已引用其中幾段。

拉斯金指出：「新披露的內容顯示，川普竊取了極為敏感的文件，整個美國政府只有6人可有權取閱。」

備忘錄說，檢察官「已發現一份機密地圖，我們相信川普曾在私人飛機上將這份地圖秀給其他人看」。據媒體報導，備忘錄中提到川普的現任幕僚長威爾斯（Susan Wiles），就是當時機上的乘客之一。

特別檢察官史密斯早前向聯邦法院起訴川普，指川普在第一任期卸任後扣留了一些機密文件，而上述是起訴文件的一部分。

川普始終否認有任何不法，並指控其前任拜登（JoeBiden）主政下的司法部，對他政治打壓。

一位聯邦法官後來駁回此案，理由是史密斯受任命程序於法不合。

隨著川普於2024年再度當選總統，史密斯本人也依照司法部慣例，不再對現任總統提起訴訟，因而撤回相關上訴。

司法部發言人並未否認拉斯金引用備忘錄的內容，但指備忘錄不可靠。

這名發言人向BBC表示：「我們認為，拉斯金和史密斯一樣，都因為對川普總統懷有偏見而蒙蔽了雙眼。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）也聲明反駁這備忘錄。

她對BBC說：「像拉斯金這樣毫無公信力的民主黨人，到了2026年還緊抓著瘋狂的史密斯和他的謊言，簡直可悲。川普總統沒有做錯任何事，因此他能輕鬆擊敗拜登政府司法部的法律戰。」

史密斯 BBC 白宮

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