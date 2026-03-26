邀機器人白宮作客 梅蘭妮亞展示AI教育願景

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮一場活動中，請來一位讓人意想不到的嘉賓：一台會走路、能說話的人形機器人。

法新社報導，這次陪同梅蘭妮亞走上紅毯的，不是她的丈夫總統川普，而是Figure AI第3代人形機器人（Figure 3），名叫「柏拉圖」（Plato）。

現年55歲的梅蘭妮亞，身為第一夫人專注於人工智慧（AI）與數位領域，今天她主辦一場有關賦權兒童、推動教育科技為主題的高峰會。

這台機器人在開場白時一邊揮動雙手一邊說 ：「感謝第一夫人梅蘭妮亞邀請我來白宮。」隨後，機器人原路返回。

白宮東廳的賓客們報以熱烈的掌聲，包括法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）也在場。

梅蘭妮亞依照事先準備的講稿說：「可以說，你是我在白宮迎來的第一位美國製造的人形機器人貴賓。」

梅蘭妮亞接著談到人形人工智慧將很快被運用於兒童教育。

「想像一下，現在一位名叫柏拉圖的人形教育家，可以讓孩子們隨時隨地接觸到經典學問。」

她說：「可以預見地，我們的孩子將培養出深厚的批判性思考與獨立推理能力。」

在丈夫第二任期初期較為低調的梅蘭妮亞，近幾個月來逐漸公開露面，舉辦多場關於AI與兒童網路保護的活動。

她同時進軍多項收益豐厚的計畫，包括攜手亞馬遜（Amazon）製作紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania），還有一部由AI配音的自傳有聲書。