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皮尤民調：美國逾6成民眾不滿川普處理伊朗戰爭
美國智庫「皮尤研究中心」最新民調顯示，61%美國民眾不贊同總統川普處理伊朗戰爭的方式，59%民眾認為美國政府對伊朗採取軍事行動是錯誤決定。
「皮尤研究中心」（Pew Research Center）在3月16日至3月22日期間對3524名美國成年人進行民調，誤差範圍為正負1.8個百分點。
民調顯示，61%的美國人不贊同川普處理伊朗衝突的方法，但有37%支持。有59%受訪者表示，美國對伊朗採取軍事行動是錯誤決定，但有38%受訪者認為這是正確之舉。
民調也發現，有45%的受訪者指出，美伊戰爭進展不順利，但也有25%民眾表示，這場戰事進展順利或非常順利。
在政黨分歧方面，有88%的民主黨人認為，川普對伊朗發動攻擊是錯誤決定，但有71%的共和黨人相信這是正確之舉。
有40%受訪者認為，這場戰爭會讓美國變得不安全，但有22%覺得會更安全，有20%民眾預期情況將與往常無異，還有18%不確定。
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