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川普籌組科技委員會 祖克柏、艾里森、黃仁勳等大咖入列
美國總統川普計劃將Meta執行長祖克柏、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等大咖納入科技委員會名單，借重他們對人工智慧（AI）政策等議題提供建言。
白宮官員透露，該委員會名為科學與科技顧問委員會，將由AI與加幣貨幣沙皇薩克斯、和科技顧問克拉茨修斯（Michael Kratsios）擔任共同主席，起初將有13名科技業成員加入，包括Google共同創辦人布林，最終目標是納入24人。
祖克柏表示：「美國有機會成為AI的全球領導者」，「我很榮幸能加入總統的委員會，與其他產業領袖一同成就此事」。
川普第二任期致力於打造讓美國成為AI與加密貨幣領袖的監管環境。幾名理事會成員執掌的企業，資助了川普偏好的專案，例如Meta與黃仁勳，就捐款給川普的白宮舞廳專案。
大企業領袖願意擔任川普政府的顧問，與川普第一任期形成鮮明對比，當時企業領袖紛紛杯葛，大咖也辭去顧問職務。
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