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白宮：川普任命黃仁勳、蘇姿丰等13人進入總統科技顧問會議

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普（左）計劃任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳（右）、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。 路透
美國總統川普（左）計劃任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳（右）、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。 路透

白宮今天宣布，總統川普計劃任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。

路透社報導，白宮公布來自業界的首波13名委員包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、超微公司（AMD）執行長蘇姿丰等。

Alphabet、輝達及甲骨文沒有立即回應路透社的置評請求。

根據去年1月發布的行政命令，總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Science andTechnology，PCAST）最終人數可能達24人。

人工智慧（AI）產業全球競爭日益激烈，預期該委員會將在美國因應作為上發揮關鍵性作用，尤其面對獲國家支持的中國企業在AI領域的領先表現。

黃仁勳 蘇姿丰 川普 祖克柏

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