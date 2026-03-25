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五角大廈稱與國防大廠達成架構協議 擴大軍需生產
五角大廈今天表示，已與英國航太系統公司、洛克希德馬丁及漢威聯合（Honeywell）達成架構協議，將擴大防禦系統與彈藥產量，作為轉向「戰時體制」（wartime footing）的一環。
路透社報導，五角大廈表示，根據協議，漢威航太（Honeywell Aerospace）將在一項規模5億美元的多年投資計畫下，「大幅提高美國彈藥庫存關鍵組件的產能」。
五角大廈還指出，英國航太系統（BAE）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也將把「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德）攔截飛彈的尋標器產量提升至4倍；此外，與洛克希德馬丁達成的新架構協議，也將加速其「精準打擊飛彈」（PrSM）的生產進度。
而五角大廈宣布這項消息的時間點，是在美國總統川普與以色列對伊朗發動戰爭超過3週之後。
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