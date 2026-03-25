五角大廈稱與國防大廠達成架構協議 擴大軍需生產

2027財年H-1B簽證申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

2026-03-25 14:29