花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

美國海軍航艦「福特號」歷經多年延宕，於2017年5月交付，是美國史上最昂貴的軍艦，造價達132億美元（台幣約4267億元）。在中東參與對伊朗戰事期間，因洗衣區發生火災被迫撤離戰場，並於23日抵達克里特島港口。但彭博資訊指出，這艘巨艦面臨的問題遠不止於此。

儘管外界對實際戰爭中的表現存疑，「福特號」仍被派出海執行長期部署，參與包括委內瑞拉與伊朗的衝突。然而，根據五角大廈測試辦公室的新評估，圍繞該航艦的疑慮從潛在的嚴重問題到日常運作缺陷不等，且多數問題是在2022年10月展開實戰測試後陸續浮現。

目前仍未解決的問題包括：缺乏足夠的最新測試數據，無法評估航艦的「作戰適用性」（operational suitability），以及多項關鍵系統的可靠性；這些系統包括艦載機彈射與回收裝置、雷達、在遭敵方攻擊時維持運作的能力，以及將戰機武器與彈藥自艙內運送至飛行甲板的升降機系統。

五角大廈測試辦公室指出，「福特號」交付已達9年，但「目前仍缺乏足夠數據」，無法判定福特級航艦的作戰效能，主因在於缺乏完整且貼近實戰的測試。這也意味著，目前尚不清楚「福特號」及同級尚未交付的艦艇，對敵方飛機、反艦飛彈或小型攻擊機的偵測、追蹤與攔截能力；同時，在戰時連續起降的高強度壓力下，航艦各項系統的表現也仍存在不確定性。

美國海軍航艦一般部署約為7個月，但「福特號」自去年6月以來已在海上約9個月，先參與美國對委內瑞拉的行動，隨後奉派前往紅海執行對伊朗任務，最終並非因敵方攻擊而離開戰場。民主黨籍參議員凱恩上周致函海軍部長費蘭指出，這起事件導致超過200名水兵因吸入濃煙接受治療。

凱恩表示，「福特號」「正朝著越戰結束以來最長航艦部署紀錄邁進」，並警告延長部署已迫使水兵「在設備故障與支援系統不完善情況下自行應變」。

彭博資訊指出，此一事件凸顯，即便是美國海軍最先進的裝備，在川普政府依賴「炮艦外交」、透過集結艦隊並以軍事行動威脅對手，推動對伊朗與委內瑞拉的地緣政治目標之際，也正承受沉重壓力。不過，海軍表示，相關系統仍在持續測試與改進中。