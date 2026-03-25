快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「福特號」航空母艦23日抵達希臘克里特島蘇達灣海軍基地。路透
美國海軍「福特號」航空母艦23日抵達希臘克里特島蘇達灣海軍基地。路透

美國海軍航艦「福特號」歷經多年延宕，於2017年5月交付，是美國史上最昂貴的軍艦，造價達132億美元（台幣約4267億元）。在中東參與對伊朗戰事期間，因洗衣區發生火災被迫撤離戰場，並於23日抵達克里特島港口。但彭博資訊指出，這艘巨艦面臨的問題遠不止於此。 

儘管外界對實際戰爭中的表現存疑，「福特號」仍被派出海執行長期部署，參與包括委內瑞拉與伊朗的衝突。然而，根據五角大廈測試辦公室的新評估，圍繞該航艦的疑慮從潛在的嚴重問題到日常運作缺陷不等，且多數問題是在2022年10月展開實戰測試後陸續浮現。 

目前仍未解決的問題包括：缺乏足夠的最新測試數據，無法評估航艦的「作戰適用性」（operational suitability），以及多項關鍵系統的可靠性；這些系統包括艦載機彈射與回收裝置、雷達、在遭敵方攻擊時維持運作的能力，以及將戰機武器與彈藥自艙內運送至飛行甲板的升降機系統。 

五角大廈測試辦公室指出，「福特號」交付已達9年，但「目前仍缺乏足夠數據」，無法判定福特級航艦的作戰效能，主因在於缺乏完整且貼近實戰的測試。這也意味著，目前尚不清楚「福特號」及同級尚未交付的艦艇，對敵方飛機、反艦飛彈或小型攻擊機的偵測、追蹤與攔截能力；同時，在戰時連續起降的高強度壓力下，航艦各項系統的表現也仍存在不確定性。 

美國海軍航艦一般部署約為7個月，但「福特號」自去年6月以來已在海上約9個月，先參與美國對委內瑞拉的行動，隨後奉派前往紅海執行對伊朗任務，最終並非因敵方攻擊而離開戰場。民主黨籍參議員凱恩上周致函海軍部長費蘭指出，這起事件導致超過200名水兵因吸入濃煙接受治療。 

凱恩表示，「福特號」「正朝著越戰結束以來最長航艦部署紀錄邁進」，並警告延長部署已迫使水兵「在設備故障與支援系統不完善情況下自行應變」。 

彭博資訊指出，此一事件凸顯，即便是美國海軍最先進的裝備，在川普政府依賴「炮艦外交」、透過集結艦隊並以軍事行動威脅對手，推動對伊朗與委內瑞拉的地緣政治目標之際，也正承受沉重壓力。不過，海軍表示，相關系統仍在持續測試與改進中。

海軍 伊朗 美國海軍 軍艦

延伸閱讀

為與美國潛艦戰做準備？ 大陸擴大海底測繪

曾參與對伊朗作戰 美福特號航艦返回希臘海軍基地

全球首例...伊朗擊中美F-35戰機 嗆「擊落不可一世與傲慢」

經濟日報社論／石油戰爭成形 川普陷入困境

相關新聞

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

美國海軍航艦「福特號」歷經多年延宕，於2017年5月交付，是美國史上最昂貴的軍艦，造價達132億美元（台幣約4267億元）。在中東參與對伊朗戰事期間，因洗衣區發生火災被迫撤離戰場，並於23日抵達克里特島港口。但彭博資訊指出，這艘巨艦面臨的問題遠不止於此。

美國大學畢業就業信心降至13年新低 白領最明顯

美國就業市場看似維持低失業率，但蓋洛普(Gallup)民調數據顯示，勞工對前景的悲觀情緒正迅速升溫，尤其是大學畢業生；其中部分人認為，當前就業情況與2013年一樣糟。

漲價效應 H-1B申請量大減近50% 3族群受惠大

2027財年H-1B簽證申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查…專家1招教戰

聯邦移民及海關執法局(ICE)人員近日進駐紐約甘迺迪機場(JFK)和拉瓜地亞機場，協助維持秩序與人流管控。此舉正值運輸安全局(TSA)人力短缺、安檢排隊時間大幅拉長之際，引發關注與爭議。專家提醒，若ICE人員盤問，民眾可行使憲法權利保持緘默，避免逃離或出現過激反應，以免引起誤會。

TSA超過450人辭職、安檢人力短缺 達美航空取消議員禮遇

聯邦政府部分停擺進入第二個月，國土安全部(DHS)資金僵局難解，嚴重影響全美機場運作，聯邦運輸安全局(TSA)已有450多人辭職；TSA安檢人力短缺與旅客排隊時間暴增，航空公司開始採取非常措施，達美航空(Delta Air Lines)宣布暫停對國會議員的專屬機場禮遇服務。

美墨邊界遣返申庇者 多數大法官支持

川普政府試圖恢復一項於美墨邊境遣返尋求庇護者的政策，以做為靈活管控邊境的工具。最高法院24日的討論顯示，多數大法官似乎支持川普政府恢復該政策的想法；儘管該項始於2016年歐巴馬政府、在川普第一任期大幅擴大的政策，已於2021年遭拜登政府廢除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。