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Anthropic拒AI軍事用途遭列國安風險 法官憂政府違憲
聯邦法官今天質疑政府報復人工智慧（AI）公司Anthropic的行動。Anthropic因軍事應用爭議被列為國家安全風險，隨後提起訴訟。
Anthropic本月在舊金山提起訴訟，尋求推翻這項認定。該類認定通常僅針對不友善的外國組織，且可能嚴重影響其熱門AI模型Claude的發展。
Anthropic拒絕讓五角大廈將Claude用於執行自動化致命戰爭及對美國人進行大規模監控，但政府拒絕了Anthropic提出的安全保障建議。
Claude是國防部目前部署最廣泛的前沿人工智慧模型，也是唯一在其機密系統中運作的同類模型。
法官瑞塔．林（Rita Lin, 譯音）表示，她將在「幾天內」做出裁決。
她指出，政府這些反應「令人擔憂」，因為這些反應「似乎不是真正針對所聲稱的國安問題」。
她表示，如果軍方不滿與Anthropic的合約，「政府大可直接停用Claude」。
她補充道：「看來被告的做法不僅於此，他們試圖因Anthropic在媒體上批評政府發包立場而加以懲罰，這種行為毫無疑問地違反了憲法第一修正案。」
她還對美國政府律師在聽證會上的說法表示質疑；該律師聲稱Anthropic的倫理顧慮可能增加其干預軍事行動的風險。
林法官說：「我只是在想，為什麼有人對運作方式提出質疑，就會被懷疑可能會植入後門。」
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