快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

飛機撞消防車 美NTSB：防撞系統未示警且設備不足

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
發生致命撞擊事故後，拉瓜地亞機場第二天大量航班延誤和取消。圖為拉瓜迪亞機場客機與消防車輛發生撞擊後。（路透）
發生致命撞擊事故後，拉瓜地亞機場第二天大量航班延誤和取消。圖為拉瓜迪亞機場客機與消防車輛發生撞擊後。（路透）

美國國家運輸安全委員會今天表示，日前紐約拉瓜迪亞機場發生的客機撞擊地面車輛事故中，相關防撞追蹤系統未能發揮作用，且被撞的消防車也未配備可協助雷達辨識位置的設備。

加航快捷航空（Air Canada Express）1架由合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，22日晚間11時30分過後不久，在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia airport）降落時與地面消防車發生衝撞，造成2名機師殉職。

加拿大航空（Air Canada）今天晚間表示，機上共76名乘客與機組員，其中39人送醫，傷勢不一，目前仍有6人留院治療。消防車上的2名人員同樣受傷。

綜合路透社等外媒報導，正在調查事發經過的美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（JenniferHomendy）今天表示，初步調查顯示，機場地面監視系統事前並未發出任何警告，遭撞的消防車也未依美國聯邦航空總署（FAA）鼓勵地配備答詢機（transponder）。

霍曼迪表示，答詢機原本的功能，就是協助機場管制員追蹤車輛動態。她說：「塔台人員手邊應該要有所有資訊及工具，才能做出正確判斷。不論是飛機還是車輛的地面動態資訊都很重要。」

針對22日的事故，美國飛航安全專家指出，涉入事故的飛機、航空管制員與消防車之間的通訊狀況將是調查重點。

除了設備問題，霍曼迪今天也點出NTSB長期以來對於塔台管制人力不足的憂慮。

儘管事發當晚在拉瓜迪亞塔台值勤的2名人員符合FAA標準，但她說，午夜這個班次，標準作業程序就是只兩人輪值，還要兼顧其他管制員的職責，「我可以明確告訴大家，管制團隊多年來一直對人力短缺表達憂慮」。

她同時指出，目前仍待釐清的是兩位管制員間的職責分工，以及為何負責放行消防車的管制員在事發後未立即調離崗位。

● 從放行到碰撞僅20秒

根據NTSB取得的座艙語音紀錄器（CVR）資料，消防車從獲准穿越跑道協助另一架飛機到紀錄結束，全程僅20秒。在紀錄終止前19秒，電子語音系統曾提醒機師，飛機高度已降至100英尺。而消防車跨入跑道不過9秒，就遭後方落地的飛機撞上。

前FAA航空管制專家麥考米克（Mike McCormick）表示，加航快捷航空的機師有可能根本來不及重飛。

針對霍曼迪表示，事發當時跑道的狀態燈號系統運作正常，有閃爍紅燈、提醒勿擅自穿越跑道，麥考米克質疑，這讓人無法理解消防車為何還是闖入跑道。

由於事發當晚出大霧，霍曼迪指出，調查也會檢視飛機與消防車的能見度。

加航 飛機

延伸閱讀

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

紐約機場撞機／加航撞擊位置再偏幾十呎 死傷恐更慘重

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

加航快捷客機撞消防車 空服員「連人帶椅」遭拋飛奇蹟生還

相關新聞

飛機撞消防車 美NTSB：防撞系統未示警且設備不足

美國國家運輸安全委員會今天表示，日前紐約拉瓜迪亞機場發生的客機撞擊地面車輛事故中，相關防撞追蹤系統未能發揮作用，且被撞的...

油價飆漲及民眾反對伊朗戰爭 川普支持率創回任新低

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普的支持率下滑至他重返白宮以來的最低點，主要因油價飆...

美國重啟核試爆進入「決策前階段」 避免對中、俄陷於不利

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）24日指出，美國尚在評估核子試爆，指現在仍在「決策前階段」（pre-decisional），並稱現階段沒有討論到任何空中測試的計畫，但沒有排除地下試爆。

美能源部啟動核能復興：3或4座小型反應爐7月臨界運轉

美國能源部副部長丹利（James Danly）24日表示，川普政府致力於發展可調度、可以24小時全天候供應的能源，並點明這包括核能在內，指美國要盡可能發展各式核能來打造「核能復興」（nuclear power renaissance）；丹利稱能源部按進度執行總統的計畫，預計今年7月就能看到3座或4座小型模組化反應爐（SMR）達到臨界運轉。

涉陸人才斷層 美前大使伯恩斯：影響國安

美國非營利組織「中美教育基金」專家工作組廿三日發布報告指，隨著資深中國大陸問題專家陸續退休，加上赴陸留學的美國學生人數大幅下滑，美國在涉陸領域正出現人才斷層，恐削弱其在國家安全與經濟競爭方面的能力，並影響決策層處理美中關係的判斷。

紐大近千名合約教師罷工 要求年薪10萬元起跳

紐約大學(NYU)約950名合約教師23日因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工。合約教師約占紐約大學整體師資半數，儘管校方稱已做好應對準備，仍有不少學生的課程被取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。