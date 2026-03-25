飛機撞消防車 美NTSB：防撞系統未示警且設備不足

美國國家運輸安全委員會今天表示，日前紐約拉瓜迪亞機場發生的客機撞擊地面車輛事故中，相關防撞追蹤系統未能發揮作用，且被撞的消防車也未配備可協助雷達辨識位置的設備。

加航快捷航空（Air Canada Express）1架由合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，22日晚間11時30分過後不久，在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia airport）降落時與地面消防車發生衝撞，造成2名機師殉職。

加拿大航空（Air Canada）今天晚間表示，機上共76名乘客與機組員，其中39人送醫，傷勢不一，目前仍有6人留院治療。消防車上的2名人員同樣受傷。

綜合路透社等外媒報導，正在調查事發經過的美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（JenniferHomendy）今天表示，初步調查顯示，機場地面監視系統事前並未發出任何警告，遭撞的消防車也未依美國聯邦航空總署（FAA）鼓勵地配備答詢機（transponder）。

霍曼迪表示，答詢機原本的功能，就是協助機場管制員追蹤車輛動態。她說：「塔台人員手邊應該要有所有資訊及工具，才能做出正確判斷。不論是飛機還是車輛的地面動態資訊都很重要。」

針對22日的事故，美國飛航安全專家指出，涉入事故的飛機、航空管制員與消防車之間的通訊狀況將是調查重點。

除了設備問題，霍曼迪今天也點出NTSB長期以來對於塔台管制人力不足的憂慮。

儘管事發當晚在拉瓜迪亞塔台值勤的2名人員符合FAA標準，但她說，午夜這個班次，標準作業程序就是只兩人輪值，還要兼顧其他管制員的職責，「我可以明確告訴大家，管制團隊多年來一直對人力短缺表達憂慮」。

她同時指出，目前仍待釐清的是兩位管制員間的職責分工，以及為何負責放行消防車的管制員在事發後未立即調離崗位。

● 從放行到碰撞僅20秒

根據NTSB取得的座艙語音紀錄器（CVR）資料，消防車從獲准穿越跑道協助另一架飛機到紀錄結束，全程僅20秒。在紀錄終止前19秒，電子語音系統曾提醒機師，飛機高度已降至100英尺。而消防車跨入跑道不過9秒，就遭後方落地的飛機撞上。

前FAA航空管制專家麥考米克（Mike McCormick）表示，加航快捷航空的機師有可能根本來不及重飛。

針對霍曼迪表示，事發當時跑道的狀態燈號系統運作正常，有閃爍紅燈、提醒勿擅自穿越跑道，麥考米克質疑，這讓人無法理解消防車為何還是闖入跑道。

由於事發當晚出大霧，霍曼迪指出，調查也會檢視飛機與消防車的能見度。