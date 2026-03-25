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美太空探索將翻新頁 最快4月載人飛掠月球

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

開創性的阿波羅（Apollo）計畫最後一次載人登月任務結束逾半個世紀後，3名男性與1名女性正準備展開月球之旅，將為美國太空探索翻開新頁。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）延宕多時的阿提米絲2號（Artemis II）任務預計最快將於4月1日自佛羅里達州發射，前往地球的天然衛星月球。

這次任務並不會登陸月球，而是飛掠月球。美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（VictorGlover）、科克（Christina Koch）以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）將展開約10天的旅程。

這趟征途將締造多項紀錄，包括首度有女性、有色人種與非美國籍太空人前往月球執行任務。這也是NASA新型月球任務火箭太空發射系統（SLS）首次載人飛行。

這款巨大的橙白色相間火箭設計目的是讓美國未來數年得以多次返回月球，目標是在月球建立永久基地，成為進一步探索太空的跳板。

阿提米絲2號指揮官魏斯曼在NASA播客（Podcast）節目中說：「我們將重返月球，因為這是往火星征程邁出下一步。」

NASA 太空人 加拿大

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