美太空探索將翻新頁 最快4月載人飛掠月球

川普政府為伊朗戰爭無法收場而焦慮之際，聯邦通信委員會(FCC)主席卡爾選擇在行政權力的權杖下低頭，他警告電視廣播公司，若對伊朗戰爭的報導未能符合公共利益標準，可能面臨失去執照的風險，卡爾並宣稱該獨立監管機構與川普政府的意志「完全一致」，美國引以為傲的新聞自由正遭遇一場前所未有的挑戰。川普政府在戰時「大義」的旗幟下，讓FCC正將原本用於管理頻譜的行政權力，轉化為懸在新聞編輯室頭上的達摩克利斯之劍。

2026-03-25 14:00