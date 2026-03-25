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美國大學畢業就業信心降至13年新低 白領最明顯

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
根據蓋洛普民調，具大學學歷者對於求職前景並不樂觀，甚至認為回到2013年的情況。（路透）
根據蓋洛普民調，具大學學歷者對於求職前景並不樂觀，甚至認為回到2013年的情況。（路透）

美國就業市場看似維持低失業率，但蓋洛普(Gallup)民調數據顯示，勞工對前景的悲觀情緒正迅速升溫，尤其是大學畢業生；其中部分人認為，當前就業情況與2013年一樣糟。

高學歷者對2025年就業市場較悲觀

蓋洛普本月24日公布去年第四季調查報告，結果發現高學歷勞工對就業市場的信心降至2013年以來新低點，凸顯勞動市場的結構性問題可能正在累積。

蓋洛普資深研究顧問莎拉‧菲奧羅尼(Sarah Fioroni)說：「受過高等教育的勞工對2025年就業市場的感受，明顯不如教育程度低的人樂觀。」

蓋洛普另一項調查顯示，僅27%的大學畢業生認為，目前是找到好工作的絕佳時機，遠低於未具備大學學歷受訪者認為的44%，創下同類調查自2001年以來最大差距。

新聞媒體Axios報導，這種悲觀情緒並非空穴來風，2月失業率維持在4.4%，但招聘活動顯著降溫。

聯邦數據顯示，除新冠肺炎疫情短暫波動外，目前招聘率已跌至2013年以來最低水準，當時美國仍處於經濟衰退後的復甦期。

科技、行銷與媒體等職缺大幅縮減

就業市場疲軟在白領領域最明顯，求職網站Indeed經濟學者史特爾(Cory Stahle)指出，科技、行銷與媒體等職缺大幅縮減，其中軟體開發職缺比疫情前少了29%，媒體與傳播類職缺銳減36%。他說：「若工作機會持續減少，而求職者愈來愈多，就會出現失業潮。」

紐約時報報導，大學畢業生面臨的挑戰更艱鉅；紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)分析，22歲至27歲大學畢業生去年年底的失業率已升至5.6%，高於當時整體平均4.2%的水準；在所有職缺中，逾40%毋須大學學歷，創下2020年來新高水準，凸顯「學用落差」問題擴大。

校方也觀察到職場招聘降溫的跡象，北達科他州立大學(NDSU)雇主關係助理主任艾莉‧古森斯(Alli Goossens)表示，「招募需求的確下降」，企業參與校園徵才活動的意願不高，「招聘人數減少」。

多數經濟學者認為，當前核心問題在於「低招聘、低解雇」的市場結構。

華府智庫「經濟創新集團」(Economic Innovation Group)經濟學者奧齊梅克(Adam Ozimek)指出，「招聘速度普遍放緩，人員流動率降低，初入職場者多少會受到影響」。

人工智慧(AI)快速發展加劇社會新鮮人的焦慮，耶魯大學預算實驗室執行董事瑪莎‧金貝爾(Martha Gimbel)表示，「我認識的高等教育人士普遍擔心AI影響他們的工作。

失業率 新鮮人

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