美國政府收錢不辦事 智庫：75國綠卡禁令如移民史上最大詐騙

華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)在最新報告中指出，美國政府對75個國家實施的綠卡禁令，等同美國移民史上最大規模的詐騙，涉及金額高達10億元。

印度時報(The Times of India)報導，移民專家比爾(David J. Bier)在報告中引述數據指出，政府向移民及其擔保人收取各類申請服務費用，卻不提供相應服務，如此行為本質上是對處理費的竊取。

報告並指出，這場大規模詐欺背後由四項政策交織而成，包括總統川普於2025年12月對40國實施全面簽證禁令、美國公民與移民服務局(USCIS)限制部分在美外籍人士申請移民福利、國務院凍結75國移民簽證申請、以及停止批准俗稱「綠卡抽籤」的多元簽證抽籤(Diversity Visa)結果。

報告認為，基本上，任何針對特定國家的禁令就可算詐騙。

比爾表示，儘管當局聲稱會逐案審核(case-to-case)，但實際上已有超過32萬名境外移民簽證申請人被擱置。換言之，美國政府並非拒絕申請，而是收取規費後無限期擱置，拒絕作最終裁決。

報告還舉例說明規費如何堆疊。例如一名美國公民為親屬提供擔保需支付675元，申請人從臨時身分調整為永久居民需支付1440元，再加上工作許可證(EAD)的560元，總額可達2675元。由於每項申請費用不等，這筆「詐欺」總額據估計可達到10億元。

目前受影響的案件已全部被列為「擱置」狀態，移民官被要求不得做出最終決定，案件無法推進，而且移民局至今未表示會退還申請費用。