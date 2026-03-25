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美國政府收錢不辦事 智庫：75國綠卡禁令如移民史上最大詐騙

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
美國政府對75個國家實施綠卡禁令。圖為一名持綠卡的伊朗裔移民在西雅圖國際機場與來美依親的親人擁抱。(路透)
美國政府對75個國家實施綠卡禁令。圖為一名持綠卡的伊朗裔移民在西雅圖國際機場與來美依親的親人擁抱。(路透)

華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)在最新報告中指出，美國政府對75個國家實施的綠卡禁令，等同美國移民史上最大規模的詐騙，涉及金額高達10億元。

印度時報(The Times of India)報導，移民專家比爾(David J. Bier)在報告中引述數據指出，政府向移民及其擔保人收取各類申請服務費用，卻不提供相應服務，如此行為本質上是對處理費的竊取。

報告並指出，這場大規模詐欺背後由四項政策交織而成，包括總統川普於2025年12月對40國實施全面簽證禁令、美國公民與移民服務局(USCIS)限制部分在美外籍人士申請移民福利、國務院凍結75國移民簽證申請、以及停止批准俗稱「綠卡抽籤」的多元簽證抽籤(Diversity Visa)結果。

報告認為，基本上，任何針對特定國家的禁令就可算詐騙。

比爾表示，儘管當局聲稱會逐案審核(case-to-case)，但實際上已有超過32萬名境外移民簽證申請人被擱置。換言之，美國政府並非拒絕申請，而是收取規費後無限期擱置，拒絕作最終裁決。

報告還舉例說明規費如何堆疊。例如一名美國公民為親屬提供擔保需支付675元，申請人從臨時身分調整為永久居民需支付1440元，再加上工作許可證(EAD)的560元，總額可達2675元。由於每項申請費用不等，這筆「詐欺」總額據估計可達到10億元。

目前受影響的案件已全部被列為「擱置」狀態，移民官被要求不得做出最終決定，案件無法推進，而且移民局至今未表示會退還申請費用。

美國公民 綠卡 移民

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